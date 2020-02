Moldovenii, despre vizitele oficiale ale deputaţilor: Nu simţim niciun efect de la aceste deplasări

"Foarte rău. Cum trăim noi, cum trăiește tineretul, cum trăiesc pensionarii cei care sunt angajați. Oare asta e bine? Noi am ales pentru ce ? Ca să facă ceva pentru oameni, pentru populație. Eu sunt de părerea că Republica Moldova nu are nevoie de atâția parlamentari, miniștri şi de un președinte care ne vinde la ruşi.""Ei nu se întreabă de nimeni când au de dus undeva. Toată vremea lor bani le ajunge, dar pentru „norod” să îmbunătățească starea țării, situaţia oamenilor cam le vine greu să se gândească la aşa ceva.""De la deplasările care le cheltuie nu doar ei, dar şi preşedintele sunt foarte indignat. Fiecare deplasare trebuie să fie cu un efect oarecare, să aducă beneficii pentru Moldova, dar nu-i nimic. Îmi pare rău că tinerii pleacă şi am rămas noi bătrâneii. "Unii oameni consideră că vizitele oficiale ale deputaţilor sunt cu scop de odihnă."Ei cred că aşa sunt lăsaţi să călătorească, pentru călătorii sunt doar, nu se gândesc deloc la populaţie, la poporul nostru care ne-am străduit şi i-am ales, stau în locuri calde cum. Nu ne încălzeşte cu nimic şi nici nimeni nu ne pune în buzunar. Cu sărăcia noastră nu ajungem departe""Atâtea deplasări, ce fac ei acolo, dacă ei nu ştiu nimic. Aceştia nu sunt deputaţi, ci oameni, copii de bani gata."