Moldovenii de peste hotare preferă sistemul medical moldovenesc

Diaspora preferă sistemul medical moldovenesc. O spun medicii de la noi din ţară, care în august muncesc mai mult pentru moldovenii reveniţi acasă. Majoritatea spun că au poliţe de asigurare în ambele ţări, însă preferă doctorii de la noi din cauza accesului în aceeaşi zi la toate examenele medicale necesare. Cei fără asigurare spun că e mai ieftin să cumpere un bilet de avion în caz de urgenţă, decât să se adreseze la medicii în ţara stabilită.

De o lună, La Centrul Republican de Diagnosticare, mai mult de o treime dintre pacienţi sunt moldovenii reveniţi din Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Franţa, Germania, Rusia şi chiar şi din Statele Unite ale Americii.

O femeie care munceşte de zece ani în Italia spune că de atunci vine de două ori pe an acasă pentru investigaţii medicale de rutină.



"În fiecare an eu îmi cumpăr poliţă de asigurare medicală aici în Moldova cu toate că am poliţă şi în Italia.Acolo e termen lung de aşteptare, aici toate întrebările le rezolvi într-o zi. Două - trei săptămâni aştepţi la medicul de familie, acolo rândurile sunt mari", a spus pacienta.



"Am avut programare la oculist, am aşteptat un an de zile. În Italia, trebuie să aştepţi foarte mult, dar aici vin trec rapid, drept că vin des şi anul trecut am fost de trei ori", a spus o femeie.

Chiar şi studenţii moldoveni, care învaţă peste hotare preferă înainte de începerea noului an de studii să treacă un control medical general acasă contra cost:



"Sunt stabilită în Bucureşti. Deobicei revin acasă, aici totul este familiar, cunosc mai mulţi medici şi da, prefer să vin acasă".



În acest an numărul pacienţilor din diasporă s-a triplat, iar medicii sunt nevoiţi să stea peste program pentru a-i consulta pe toţi.



"Au fost cei doi ani de pandemie când concetăţenii n-au putut veni în ţară, dar noi am fost accesibili pe internet, le-am oferit tratamente, dar iată acum au început a reveni, le oferim tratamente pe jumătate de an, un an până ne revedem data viitoare", a declarat LILIA RENIŢA, medic cardiolog Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.

Iar medicii de familie susţin că au zeci de moldoveni stabiliţi peste hotare care sunt în continuare în evidenţa acestora.



"Am un pacient, copil cu diabet zaharat. Din spusele mamei aici îl examinăm odată la două-trei luni, cu toate analizele, acolo în Regatul Unit odată pe an se face. Fac naveta UK - Moldova ca să facă analizele mai minuţioase", a menționat IRINA GRIŞINA, medic de familie Policlinica nr.10.

Expertul în sănătate publică, Rodica Grama, afirmă că turismul medical practicat de cei din diaspora este un indicator satisfăcător pentru sistemul nostru medical.



"Noi trebuie să recunoaştem că în Republica Moldova avem medici buni poate cu o perspectivă ca în viitor să fie dezvoltat acel turism medical pe are îl vedem în alte ţări cu economii avansate", a declarat RODICA GRAMA, expert în sănătate publică.



Pentru 2022, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor înregistra cheltuieli de 12,3 miliarde de lei, cu trei miliarde mai mult faţă de acum doi ani.