Moldovenii de peste hotare investesc în satele natale. Proiectele sociale realizate la Delacău, raionul Anenii Noi

Mulţi moldoveni din diasporă nu uită de unde au pornit şi continuă să investească în satele lor natale, acolo undea realizează diferite proicete sociale şi ecologice. Un exemplu în acest sens este satul Delacău, din raionul Anenii Noi.

Svetlana şi Vitalie Chiperi locuiesc de ani buni în Irlanda. Din motiv că își doresc să revină acasă, acum un an, împreună cu alți reprezentanți a diasporei au plantat zece hectare de pădure de salcâm, necesari pentru dezvoltarea apiculturii în zonă.

"Am contribuit la pădurea asta, nu cu o sumă mare, 200 de euro. Pe viitor toți mai contribuim, adică cu cât putem, unde mai mult, unde mai puțin, ca în doi, trei ani să venim acasă. Din granturi Moldova nu o ridicăm, dar să venim toți acasă și să începem să lucrăm aici și dacă o să lucrăm o să se pornească roata. De aici, din taxe plătite, din impozite, o să aibă și bunicuța ceea de mâncare", a menţionat Svetlana şi Vitalie Chiperi.



"Cu un grup mic de băieți s-au strâns, 285 de euro, care și cât au putut. Restul deja băieții de pe loc au făcut. Au depus efort mare și au sădit aceste nouă hectare, de care eu mă bucur că sunt, cresc și cred că cândva o să venim aici să ne odihnim", a explicat Ion Melenciuc, reprezentant al diasporei din Germania.



Deja nouă ani, Olga Mititelu activează în calitate de învățătoare de clase primare într-o școală din Cluj. Ea vrea să deschidă o școală de vară pentru ca elevii din satul Delacău să aibă parte de o educație pe măsură.



"Totuși împreună putem să facem lucruri frumoase. M-am gândit ce ar fi dacă am aduna niște copii și am sta aici împreună. Venim să ne cunoaștem, un pic să discutăm, să socializăm, să citim o carte bună. Am punctat foarte clar că trebuie să investească în educație în primul rând, ca apoi să poată oferi înapoi, comunității, țării", a precizat Olga Mititelu.



La fel, diaspora a investit în construcția unui teren de joacă pentru copii și a renovat Casa de Cultură.



"Suntem foarte mulțumiți că diaspora ne susține. Au contribuit cu sume de bani, poate foarte mici, dar totuși Casa de Cultură astăzi este vie. S-au schimbat geamurile, s-au schimbat ușile, s-a făcut reparație în două cabinete", a declarat Svetlana Pavaloi, fondatoarea AO "Delacău Dor".



Primarul satului spune că aportul diasporei la dezvoltarea proiectelor sociale şi culturale sunt importante, deoarece statul investeşte mai mult în proiecte de infrastructură.



"Bugetul pe 2019 noi mai avem de efectuat lucrări de iluminat stradal, în jur la 12 kilometri până la 31 decembrie. Avem de finisarea pieții agricole, e pus în plan reparația acoperișului Casei de Cultură. Adică noi avem de lucru foarte mult. E clar lucru că nu poți să îi cuprinzi pe toți, dar activități de așa genuri a diasporei sunt foarte binevenite, numai cu ajutorul dumnealor localitatea noastră va prospera și va fi mai frumoasă", a conchis Gheorghe Reabov, primarul satului Delacău, raionul Anenii Noi.



În satul Delacău locuiesc 2.000 de oameni, jumătate dintre care sunt plecați la muncă sau stabiliți cu traiul peste hotare.