Moldovenii cu simptome de COVID-19 se vor testa gratuit în cele 16 corturi, instalate de IGSU

Moldovenii cu simptome de COVID-19, care au trimitere de la medicul de familie, vor putea fi testați gratuit în cele 16 corturi, instalate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Astfel de puncte de imunizare vor fi amenajate în toate sectoarele municipiului Chișinău.

„Misiunea este una simplă, predispunem corturile administraţiei acestor obiective, astfel încât să poată desfăşura testele nu aglomerat şi în condiţii cât mai sigure.”, a precizat Alexei Lavrinenco, șef adjunct IGSU.

Punctele de vaccinare mobile vor activa zilnic, în fața Centrelor Medicilor de Familie.

„Pacientul care are semne suspecte de COVID urmează să apeleze serviciul teritorial. Va fi pregătită trimitere către investigaţii şi la ora numită de medic. Pacientul se apropie la acest punct de sistare, este asigurat cu test.”, a menționat Alexandru Barbăroșie, vicedirector medical IMSP AMT Centru.

Epidemiologii prognezează că, în următoarele zile, numărul celor infectaţi cu noul coronavirus va creşte, ceea va duce la o cerere sporită de efectuare a testelor rapide.

„Am luat, îl punem aici într-o cutie, aruncăm. Punem capac şi aşteptăm. Spunem la pacient să aştepte 5-10 minute până se face testul.”

Cetățenii salută deschiderea noilor puncte mobile de vaccinare.

„Va fi foarte bine, e un lucru foarte bun. Ar trebui numaidecât, fiindcă altă ieşire nu avem.”

„Nu am stat în rând, aşa de repede, organizat, aşa de repede şi eu am mare plăcere că am trecut şi fără bani, că eu sunt pensionar.”

„Cred că e binevenită testarea la Covid în corturi, dacă e repede, cred că e binevenită. E bine, lucrul ăsta e bine gândit.”

Potrivit autorităţilor municipale, corturile sunt amenajate pentru a fi evitate rândurile în instituţiile medicale. Acestea vor activa în intervalul orelor 6:30 - 12:00.