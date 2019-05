Moldovenii cu pașapoarte românești NU vor putea vota în Marea Britanie în cadrul scrutinului pentru alegerile Euro-parlamentare în această țară insulară.

Pentru exercitarea votului, ei vor fi nevoiți să revină în Moldova sau în România, dacă au domiciliu în țara vecină.

Situația din Londra, dar și din toată țara, au fost calificate de către oficiali europeni drept „dezastru democratic”.

„Mi-a fost refuzat dreptul de a vota, în pofida faptului că sunt un cetățean UE înregistrat. La secția de votare, soțul meu britanic a primit buletinul, iar mie pur și simplu mi-au spus – votează în țara ta”, a spus o femeie revoltată.

O profesoară din Danemarca, Emma Zürcher, care predă la University College London, a fost oprită să voteze pe motiv că nu ar fi fost inclusă în liste, asta chiar dacă a discutat din timp subiectul cu oficiali electorali de pe circumscripția sa.

„Locuiesc în Marea Britanie de șase ani, am plătit taxe, am făcut voluntariat, i-am învățat pe copiii voștri, dar nu am putut să votez pentru că ei nu mi-au trimis formularul de cetățean UE pe care trebuie să-l completez”, s-a plâns Emma Zürcher.

Tratamentul discriminatoriu față de cetățeni europeni a ajuns în atenția politicienilor din UE, scrie ziarulnational.ro

Deputatul olandez Sjoerd Sjoerdsma a calificat această situație drept inacceptabilă, iar parlamentarul german Niema Movassat afirmă că este ceva de neînțeles.