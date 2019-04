Moldovenii au luat cu asalt pieţele pentru a cumpăra pomeni. Vezi ce au preferat să procure în acest an

Embed:

Au mai rămas două săptămâni până la Paştele Blajinilor, iar moldovenii au luat cu asalt pieţele pentru a cumpăra pomeni. La mare căutare sunt vesela, prosoapele, lenjeria de pat şi florile artificiale.



"Cât costă acesta ? -50 de lei."



"Avem aşa ştergărele la cinci lei, de şapte, de 11. Ceva de calitate mai bună sunt un pic mai scumpe Avem aşa în asortiment bucheţele, de la 15 lei până la 50 de lei pentru buchetele mai mari."



Oamenii spun că preţurile sunt cam pipărate, însă plătesc pentru că doar o singură dată în an este Paştele Blajinilor.



"Am luat ştergare, cănuţe, floricele ca să le pui la morminte. O să mai luăm nişte cozonaci, bomboane. Aşa se face, ce purtăm noi, trebuie să le ducem şi lor. Ce să facem, trebuie, e o dată în an, nu ne ducem în fiecare zi. "



"Caut farfurii, sora mea a zis că vrea de pomană o oală, şi iaca mă uit de care să iau, de 25 sau mai scumpe. O să îmi mai iau şi farfurii de sticlă, că merg pentru salate, pentru dulciuri. "



Unii moldoveni dau de pomană şosete şi lenjerie de corp.



"Se întâmplă, vin şi iau ciorapi, pentru dânşii sau pentru alţii, pentru rude. "



Alţii îşi permit să cumpere pomeni mai scumpe.



"Au cumpărat tigăi de 300 de lei, ceaune de 450 de lei. Fiecare cumpără diferit, cineva ia o cănuţă de zece lei, dar cineva ia un ceaun, socoate că dacă o să dea mai mult o să ajungă undeva. "



Cu toate acestea, oamenii spun că nu pomana contează.



" La Blajini se dă un colac şi un pahar de vin, şi Dumnezeu să-l ierte. Pomenele scumpe degeaba le dai, că-s de fuduli."



În acest an, Paştele Blajinilor va fi marcat în 5 şi 6 mai.