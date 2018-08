Moldovenii au dat năvală pe litoralul din Ucraina şi România. Care sunt cele mai solicitate staţiuni

Moldovenii profită din plin de minivacanţa de nouă zile şi au dat năvală pe litoralul din Ucraina şi România. În timp ce unii pleacă la odihnă cu familia, alţii şi-au luat gaşca de prieteni. Printre cele mai solicitate staţiuni în această perioadă se numără Zatoka.

Această gaşcă de prieteni din Cimişlia sunt pentru a doua oară la mare în acest sezon:

"Noi am venit aici să ne odihnim că-i mai aproape, îi mai comod şi ne simţim mai bine.Atmosfera e plăcută, cald, bine. Fără distracţii nici nu-i odihnă."

"Îmi place cum îi în jur, îmi place apa, îmi place plaja. Berea îi bună."

Şi această familie din satul Zaim, raionul Căuşeni, a parcurs peste 100 de kilometri ca să prindă un bronz de mare. Femeia spune că este pentru prima dată pe litoral şi este sigură ca va petrece cel mai frumos weekend:

"Ne odihnim, e foarte bine, apa îi foarte caldă, îi foarte curat, îi super. Chiar suntem mulţumiţi de locaţia aleasă, este foarte bine. Cam 100-200 de dolari, cred că aşa."

Aşa cum moldovenilor le place să li se aducă totul la picioare, vânzătorii ambulanţi profită şi traversează litoralul ca furnicile. Zilnic, ei le propun oamenilor bere rece, peşte afumat, creveţi sau peşte sărat. Toate, la un preţ avantajos, spun ei.

"De obicei, moldovenii cumpără peşte, dar şi creveţi. În funcţie de mărimea creveţi, 50-40-60 de hrivne. Cu cât este mai mare, cu atât este mai scump."

Moldovenii spun că zilele petrecute la mare sunt binevenite.

"Totul este bine, numai ce am venit, încă nu am reuşit să mă scald, poate mai târziu. -Pentru câte zile aţi venit? -Cam pe-o săptămână."

"E foarte cald, e foarte bine. Am fost în mai multe locuri, dar aici e mai bine, mai confortabil. Am vrut pe şapte zile, dar am mai prelungit cu doua zile. Marea e caldă, lume multă, e tot bine."

"Noi în fiecare an ne odihnim aici. E foarte bine, îmi place, apa e caldă, e bine, super."

"Apa este favorabilă, deja a treia zi sunt valuri în mare, aşa că veniţi la Zatoka!"

Potrivit unui administrator de pensiune din Zatoka, în luna august s-au cazat aproape 60 de moldoveni.

"Sunt nişte oameni foarte buni, ospitalieri chiar pentru că ne invită şi pe noi în camerele lor. Sunt nişte oameni liniştiţi, dar şi veseli. Ne place foarte mult să lucrăm cu ei", a spus Natalia Boica, administratoare de pensiune.

"Nu e prima oară când ne cazăm la această pensiune, ne place foarte mult şi mereu invităm şi prietenii cu noi."

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, bugetarii vor beneficia de nouă zile libere.

Trei dintre acestea vor fi recuperate în zilele de sâmbătă: 8 septembrie, 29 septembrie și 20 octombrie.