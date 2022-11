Moldovenii ar putea rămâne fără lumină. Oamenii și-au făcut rezerve de lumânări, lanterne şi lămpi de gaz

Moldovenii ar putea rămâne fără lumină. Avertismentul vine din partea ministrului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, precizează că ţara noastră poate rămâne din nou fără energie electrică dacă în Ucraina se vor repeta bombardamentele masive. Unii moldoveni spun că, în caz de deconectări, au pregătite deja lanterne şi lumânări, iar mulţi recunosc că le-au cumpărat din raţionamente de economisire a energiei electrice.

Într-o postare pe facebook, ministrul Andrei Spînu avertizează că în zilele de 29 şi 30 noiembrie toată ţara ar putea rămâne fără energie electrică, din cauza unor posibile atacuri masive cu rachete ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei. Spînu îndeamnă cetăţenii să fie precauţi şi pregătiţi pentru o astfel de situaţie şi dă asigurări că instituţiile statului sunt gata să intervină, pentru a restabili livrarea de energie electrică într-o perioadă cât mai scurtă.

Oamenii spun că în ultima perioadă se străduie să economisească la maximum, inclusiv energie electrică, şi asta din cauza facturilor majorate.

Încă de la prima pană de curent, mai multe persoane au ţinut neapărat să-şi facă rezerve de lumânări, să-şi cumpere lanterne şi chiar lămpi de gaz:

" - Când au stins lumina am pus lumânare şi am făcut mâncare cu lumânarea, dar ce să facem? este greu.

- Acum tot sunteţi pregătită cu lumânări?

- Da, am cumpărat lumânări.

- Câte?

- Vreo 50. Să le avem, că cine ştie în viitor. E foarte rău fără lumină. Înainte se vindeau lampi de gaz, dar acum nu sunt.

- Dar aţi căutat?

- Am căutat, dar de unde să iei kerosen?"

"- Noi deja ştiam că o să ne deconecteze.

- Aţi mai cumpărat şi alte lumânări?

- Da, din magazin tot luăm. De mai demult am mai luat.

- Lanternă aveţi?

- Avem, desigur".

"Noi suntem de la ţară şi avem. Ne-am pregătit dacă nu va fi lumină, avem lumânări, lampă de gaz, ne descurcăm bine"

"- Aţi cumpărat lumânări, lanterne?

- Am cumpărat.

- Ce aţi cumpărat?

- Lumânări, dar ne aşteptăm că poate va fi mai bine, nu rău".

"Cum v-aţi pregătit?

- Cu lumânare, cu candelă şi ne-am descurcat câteva ore".

"- Lumânări, dar cum altfel?

- Aţi cumpărat lumânări?

- Am şi pentru alţii".

Vânzătorii au remarcat că oamenii cumpără tot mai multe lanterne:

"Deconectarea luminii. Lumea s-a speriat. Şi aşa se vindeau iarna pentru că se facea întuneric mai devreme, dar acum lumea le cumpără tot mai mult lanterne pentru că este problema cu lumina".

"- Lanternele se vând, lumea cumpără.

- Care este cauza?

- Tot lumina, toată problema este în lumină".

Iar cei care vând plapume groase şi reşouri electrice spun că au mai puţini cumpărători decât în anii trecuţi:

"- Vânzările au scăzut, este mai rău.

- Care este cauza?

- Situaţia financiară, lumea nu prea are bani şi se gândeşte la serviciile comunale şi alte cheltuieli".

"Şi cu banii este rău şi cu căldura este rău şi cu lumina este rău. Asta e, caută ceva ieftin şi cald. Lumea mai pune şi oghealurile vechi şi se mai gândesc. Preţul îl întreabă, dar de cumpărat mai puţin".

"- Lumea se pregăteşte să plătească serviciile comunale, este foarte greu.

- O să faceţi economie la gaze, la lumină?

- Toţi economisim acum".

În Piaţa Centrală din Capitală preţul unei lanterne variază între 100 şi 250 de lei, plapumele costă între 300 şi o mie de lei, iar lumânările se vând cu 20 de lei.