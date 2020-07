Moldovenii aleg să se răcorească la iaz. Cum să evităm o tragedie şi ce recomandă specialiştii

O zi liberă se poate transforma într-o tragedie dacă nu respectăm câteva reguli simple. Pentru că zilele sunt toride, iar oamenii se refugiază pe plajele din ţară, specialiştii de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vin cu un şir de recomandări: în niciun caz nu intrăm în apă dacă am consumat mult alcool şi nu ne aventurăm să înotăm departe de mal.



În acest weekend, plaja de la Vadul lui Vodă a fost plină, aşa că echipa de salvatori este cu ochii în patru. De la începutul sezonului estival, ei au scăpat de la înec un tânăr.



ALEXEI PASCARI, şeful Staţiei de salvare nr.1 de la Vadul lui Vodă: "Tot a fost legat cu scăldatul în stare de ebrietate. O persoană de 22 de ani, tot în grup erau, trei oameni, au intrat în apă. Ei nu şi-au apreciat corect puterile, în comparaţie cu apa stătătoare, râul este apă curgătoare şi cât pe ce să se înece. "



Oamenii spun că ştiu de regulile pe care trebuie să le respecte când merg la scăldat şi sunt atenţi, mai ales cu copiii.



"Dacă nu ştii să înoţi, nu trebuie să te aventurezi şi să intri în apă mai sus de mijloc. Şi desigur, nu trebuie să fii în stare de ebrietate. Mi mi s-a întâmplat şi am salvat o fată de la înec, era la Speia şi acolo era abrupt. Eu am făcut un pas şi am scos-o, dar asta e viaţă, graniţă dintre viaţă şi moarte. "



"Şi părinţii trebuie să aibă grijă de copii, asta este cel mai important. "



Riscuri mare de înec există şi printre pescari. Cei mai mulţi pe care i-am găsit la lacul de la Dănceni spun că băutura şi pescuitul nu ar trebui să fie combinate.



"Cel mai important este să nu intri în apă dacă ai băut. Dacă nu bei, scaldă-te. Dacă ai băut, nu intra în apă şi gata."



" Pe dig, nu ai voie să te scalzi, pentru că pot fi plase. Poţi să intri în apă acolo, unde e nisip, chiar dacă poate e un pic mai murdar, dar nu sunt pietre şi plase "



De la începutul acestui an, 47 de oameni au murit înecaţi, dintre care patru minori.