MOLDOVENII ADUC PACE ÎN KOSOVO. Un nou contingent al Armatei Naţionale a plecat în regiunea balcanică

Militarii moldoveni continuă să contribuie la menţinerea păcii în Kosovo. Cel de-al 10-lea contingent al Armatei Naţionale, format din 41 de militari, a plecat în regiunea balcanică în cadrul unei noi operaţiuni a KFOR. Pentru a le ura succes ostaşilor au venit rude, prieteni şi camarazii rămaşi în ţară.



"O să ne lipsescă. Îi mai uşoară aşteptarea, clar că e grea", a spus Maria Gangan, mama militarului Alexandru Gangan.



Fiul Mariei Gangan merge pentru a doua oară în Kosovo. Alexandru spune că este pregătit pentru o nouă misiune, chiar dacă va fi departe de familie, timp de şase luni.



"Nu sunt la prima experienţă. Sunt emoţii evident, dar asta e", a spus Alexandru Gangan, militar.



Pentru a-i ura misiune uşoară au venit soţia şi cei doi copii ai ostaşului.



"- O să ne lipsească, copii o să-i ducă dorul.

- Cei doriţi lui în Kosovo?

- Răbdare...".



"- Ce-i doreşti lui tăticu în misiune?

- Vreau să fie curajos."



În noua operaţiune din Kosovo 33 de moldoveni vor avea misiunea să păzească obiectivele militare, iar şapte genişti vor fi implicaţi în căutarea explozibilelor.



"Am decis să plec pentru a-mi îmbogăţi experienţa şi pentru surse financiare. Eu sper şi aştept să fie totul bine, fără primejdie, fără incidente", a spus Victor Spinei, militar.



"Sunt emoţii de fericire, dar totodată şi de tristeţe pentru că rămân părinţii acasă şi timp de şase luni o să fie mai greu, pentru că plec pentru prima oară", a spus", a spus Nicolai Chilaru, genist.



Un militar detaşat în misiuni de pacificare primeşte pe zi 50 de dolari.



"Banii care vor fi acumulaţi, da vor fi cheltuiţi pentru a mă căsători. Pentru un nou eveniment în viaţă", a spus Sergiu Cotorobai, militar.



Comandantul celor 40 de militari detaşaţi în Kosovo spune că merge în misiune alături de o echipă bine pregătită.



"Militarii sunt pregătiţi pentru a face faţă acestei misiuni, deoarece înainte de această misiune au fost detaşaţi la poligonul Bulboaca pentru a căpăta noi cunoştinţe şi de a fi instruiţi", a spus Ion Godoroja, comandantul contingentului KFOR 10.



"Eu sunt sigur în colegii mei, fiindcă ei sunt cei mai buni, sunt selectaţi aşa cum am spus-o pe criterii foarte stricte. Republica Moldova va fi reprezentată de cei mai buni, care au aplicat la această misiune", a spus Eugen Sturza, ministrul Apărării.



Primul grup de militari moldoveni a fost detaşat în Kosovo în martie 2014. Operaţiunea KFOR este condusă de NATO, sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.