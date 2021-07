Moldovenii aduc în ţară tot mai multe maşini. În prima jumătate a acestui an au fost vămuite de două ori mai multe automobile decât anul trecut

Moldovenii aduc în ţară tot mai multe maşini. Datele statistice arată că în prima jumătate a acestui an au fost vămuite peste 20 de mii autoturisme, de aproape două ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cele mai multe au fost importate din Germania, Elveţia, Italia, Franţa şi România."Moldovenii preferă unităţile de transport cu o cilindrie medie, mică sau medie deoarece acciza la cilindreea mare e cu mult mai înaltă. Avem o încasare de 10 milioane de lei, e o cifră nesemnificativă per total din cifra de 590 de milioane încasate pe toate autoturismele."Datele Serviciului Vamal mai arată că în 6 luni ale acestui an, toate maşinile vămuite au o vechime de până la 15 ani. Totodată, doar puţin peste 1600 dintre ele sunt mai vechi de 10 ani. Importatorii susţin că acest lucru este determinat atât de taxele vamale exorbitante, cât şi de faptul că în ultima perioadă, moldovenii tind să-şi cumpere maşini mai noi."Când vorbeşti cu oamenii, îi întrebi, vreai să cumperi maşină mai veche de 10 ani? Doamne fereşte. Mai mare de 7 ani nu vreau să îmi cumpăr maşină. Iată cam aşa e discuţia între şoferi, între posesori. "Importatorii de maşini sunt de părerea că taxele vamale ar trebui calculate în funcţie de nivelul de poluare şi mai puţin de puterea de sub capotă. Şi expertul economic Veaceslav Ioniţă consideră că actuala formulă de calcul pentru determinarea costului de vămuire a maşinilor mai vechi este inechitabilă."Această abordare a statului este una făţarnică, fiindcă dacă s-ar preocupa de problema ecologică, s-ar preocupa la revizia tehnică a maşinilor, iar importul de maşini trebuie să fie taxat cel mai bine după TVA şi nu după accize."Restricţiile de vechime în cazul maşinilor de import au fost eliminate din 1 ianuarie 2021. Anularea prohibițiilor în acest sens este prevăzută în legea bugetar-fiscală şi vamală pentru acest an.