Moldoveni nu mai vor să lucreze cu ziua. Pomicultorii, îngrijoraţi că roada ar putea să rămână neculeasă

Soţii Şoiliţă deţin 70 de hectare de cireşi în satul Negreşti, raionul Străşeni. Pentru a culege roada la timp, ei au nevoie de sute de zilieri. Însă echipa noastră de filmare a găsit doar 20 de muncitori, veniţi din toate colţurile ţării."La colectarea cireşilor în masă, avem nevoie de sute de muncitori, peste 500, 600 pe zi. Cu regret, în acest moment nu avem muncitori în satele din apropiere. Suntem nevoiţi să transportăm muncitori din diferite regiuni ale ţării. La nord începând de la Ocniţa, sudul de la Comrat, vestul de la Ungheni şi estul de la Şoldăneşti, aceasta este o greutate pentru noi", a spus Gheorghe Şoliţă, pomicultor.Zilierii lucrează câte opt ore în livadă."Muncitorii la colectarea cireşilor câştigă pe două categorii, la zi ori la kg. Primesc salariu la zi, au circa 200 de lei şi le asigurăm transportul. La colectarea în masă noi achităm la kg, circa trei lei de kg", a spus pomicultorul.Angajatorul susţine că, din cauza lipsei forței de muncă, este nevoit să aducă lucrători de peste hotare."În timpul de faţă discutăm ca să putem aduce muncitori din altă ţară sub contract la sezon ca să putem face o agricultură cât de cât planificată", a menţionat Gheorghe Şoliţă, pomicultor.Cei care muncesc cu ziua la culesul cireșelor spun că în această perioadă pot să câştige mai mulţi bani:"La lucru nu vin, am rămas noi bătrânii, dar tinerii se duc peste hotare, deoarece nu le place salariul. Sunt nevoită, am pensie mică de 740 lei"."Omul ne achită pe noi în fiecare zi. Zi de zi din Făleşti venim, nu avem de lucru în altă parte şi venim aici"."Eu sunt la pensie, 1200 de lei şi nu îmi ajunge să trăiesc. Sunt bucuroasă că mă primeşte aşa câte puţin să am de cele necesare".Gheorghe Șoiliță exportă cireșe în România, Rusia şi Polonia, dar le comercializează şi pe piața internă.