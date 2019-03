Moldoveni au luat cu asalt magazinele și piețele din Capitală, pentru a face ultimele cumpărături înainte de Postul cel Mare

Astăzi este ultima zi în care credincioşii mai pot mânca lactate şi ouă. De mâine începe cel mai lung şi aspru post din an. Unii au profitat de ziua liberă pentru a-şi umple cămările cu produse de post.



Fiind bogate în proteine, cipercile sunt produsele care îi ajută pe moldoveni să se despartă mai uşor de carne. Aşa că la tarabele cu şampignoane s-au format cozi.



"Mi-am cumpărat ciuperci. Mai cumpăr fasole, mănânc cartofi fără ulei, fără nimic. Este foarte important să postim bine, adică să mâncăm doar de post."



Comercianţii au profitat de cererea sporită şi au umblat şi la preţuri. Ciupercile s-au scumpit cu cel puţin cinci lei per kilogram şi costă în medie 35 de lei.



" Puţin au mai crescut preţurile, pentru că ciupercile cresc greu. "



La fel de solicitate au fost şi boboasele.



"Mi-am cumpărat fasole, roşii conservate, mi-am făcut şi nişte colţunaşi cu cartofi pe care i-am pus la congelat. "



"Îmi cumpăr nişte fructe, mâncăm şi cartofi, boboase.Eu nu ţin foarte strict postul, doar prima săptămână, pentru că nu-mi permite sănătatea."



" Îmi cumpăr mazăre, postim numaidecât. Trebuie să-mi mai cumpăr încă fructe şi legume."



În post nu poate lipsi de la bucătărie uleiul, iar comercianţii se jură că preţurile au rămas neschimbate.



"Uleiul nearafinat mai mult se vinde, se socoate mai sănătos, dar sunt şi din cei care îl preferă pe cel rafinat. Un litru de ulei rafinat costă în jur de 20 de lei, iar cel nerafinat este mai ieftin, 18 lei."



Şi dacă la tarabele cu alimente de post a fost mare forfotă, în hala de carne a cam bătut vântul. Cererea redusă va duce la ieftinirea produselor din carne, spun vânzătorii.



"Cum se începe postul, se ieftineşte preţul la produsele din carne şi carne, aşa e permanent. "



Nutriţioniştii le recomandă oamenilor să opteze pentru un meniu divers, altfel există riscul depresiei.



"Moldovenii fac accent foarte mult pe făinoase, pe cartofi, pe diferită patiserie din comerț. Totuși, grupul de bază printre alimente trebuie să fie legumele, cerealele integrale și fructele", a spus Sergiu Munteanu, nutriţionist.



Preoţii îndeamnă credincioşii să postească şi spiritual.



"Degeaba am ținut post alimentar, dacă noi ne mâncăm între noi. Pe lângă aspectul alimentar, care defapt nu este atât de important, în raport cu cele sufletești", a declarat Ioan Bărbău, preot.



În acest an, Paştele va fi sărbătorit în data de 28 aprilie.