Moldovencele nasc la o vârstă tot mai fragedă. Ce spun specialiștii

Moldovencele nasc la o vârstă tot mai fragedă. Cea mai tânără mamă din ţară are doar 13 ani. Anul trecut cea mai mică adolescentă care a dat naştere unui copil avea 15 ani. Fenomenul înregistrează o tentă pozitivă în special în mediul rural, acolo unde nivelul de trai este mai scăzut.

Potrivit statisticii, în prima jumătate a acestui an 32 de minore au devenit mame. Cifrele au fost prezentate în cadrul unui atelier de discuţii, unde autorităţile au căutat soluţii pentru a împiedica răspândirea aceastei tendinţe.

Printre tinerele care au devenit mame la o vârstă fragedă este şi adolescenta din imagine care provine dintr-o familie social-vulnerabilă. A rămas însărcinată la doar jumătate de an după ce şi-a cunoscut actualul soţ, ea având 16 ani, el 23. Fata povesteşte că deşi vestea aducerii pe lume a unui copil a cam bulversato, nu s-a gândit să avorteze.



Nu m-am aşteptat să am un aşa copil. Nu am vrut până când să fac un copil. Era foarte greu să-l duc, aveam să decedez şi eu şi copilul. Am fost şi la medici. Organismul meu era şi puţin bolnav şi era foarte slab."



Tânăra spune că şi procesul de oficializare relaţiei cu tatăl copilului a durat, întrucât avea doar 17 ani când l-a născut pe Mihăiţă.



"Trebuia să ne ducem la pretura Botanica că ştiam că ei au grijă de mine până la 18 ani. Până ne-am dus la pretura Botanica am umblat mult. Mi-a fost greu cu csătoria. Apoi ne-am căsătorit la Corneşti, Ungheni."



Potrivit datelor statistice din cele peste 5 100 de naşteri din prima jumătate a anului curent, 32 sunt naşteri de minore. Dintre acestea cea mai tânără are 13 ani. Două tinere mămici au 14 ani, cinci adolescente au născut la 15 ani, iar şapte la 17 ani. Cele mai multe minore, 17 la număr, au născut la 17 ani.



"Trebuie să batem un semn de alarmă. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple la nivel de ţară. Am putea cu siguranţă să înmulţim cifra de 32 la doi pentru că nu s-a îmbunătăţit situaţia nici în ceea ce ţine serviciile pentru familiile social-vulnerabile", a declarat Lucia Caciuc şef interimar DMPDC.



Avocatul poporului susţine că cea mai mare vină pentru care fetele nasc la 13-15 ani o poartă părinţii.



"Părintele trebuie să vorbească că o relaţie sexuală poate să fie foarte nocivă pentru sănătate. Poate să survină o sarcină. Este o traumă psihologică şi a sănătăţii toată viaţa", a menționat Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului.



Pentru combaterea şi prevenirea acestui fenomen autorităţile au propus introducerea educaţiei sexuale ca materie obligatorie în şcoli, dar şi deschiderea mai multor centre care ar putea acorda susţinere minorelor până la atingerea majoratului.



"Aceste mămici tinere au oportunităţi mai reduse de a-şi prelungi educaţia şi de integrare socială. De sporit colaborarea intersectorială în oferirea asistenţei complexe a mămicilor minore", a spus Galina Leşco şefa Centrului de Sănătate prietenos tinerilor "Neovita".



"Noi avem nevoie de pregătirea unor specialişti care să nu compromită din ou această disciplină. Mesajul atât verbal cât şi de instruire al manualului trebuie să fie construit pentru comunitatea noastră. Noi avem nevoie nu doar de un psiholog în şcoală, ar fi bine ca o instituţie să-şi permită măcar doi", a spus Daniela Vacarciu director Liceul "Vasile Alecsandri".



În ţară sunt peste 160 de mii de adolescente cu vârsta între 15 şi 19 ani. Anual circa 3 600 de tinere rămân însărcinate neplanificat. 10 la sută dintre ele recurg la avort.