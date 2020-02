Moldoveanul Radu Mîţu a semnat un contract cu echipa Vasalunds IF din Suedia

Portarul Radu Mîţu, fostul căpitan al echipei naționale de tineret a Republicii Moldova şi-a găsit club după 7 luni, perioadă în care a fost liber de contract.



Goalkeeperul de 25 de ani a semnat un contract valabil până la finalul acestui an cu gruparea din liga a treia valorică a Suediei, Vasalunds IF.

"Nu ştiu încă prea multe despre această echipă. Am venit aici de o săptămâna şi am semnat. Ştiu că în fiecare an, clubul vinde câte 2-3 fotbalişti. Mulţi jucători pleacă de aici în ligile superioare, chiar şi în campionatele din alte ţări", a declarat Radu Mîţu, portar.



În această iarnă, Mîţu a fost în probe la formaţia Gorodeia din Belarus, dar nu a ajuns la un consens cu oficialii clubului.



"Am fost la Gorodeia din Belarus, dar până la urmă nu am ajuns la un numitor comun. Nu ne-am înţeles la condiţiile financiare", a spus Radu Mîţu, portar.



Radu Mîţu şi-a început cariera la Milsami Orhei şi a jucat acolo până vara trecută. Portarul a evoluat 8 ani la "vulturii roşii", perioadă în care a câştigat titlul în Divizia Naţională şi a cucerit Cupa şi Supercupa Moldovei.



Mîţu a jucat la echipa naţională de tineret, iar mai târziu a fost convocat de câteva ori şi la prima reprezentativă, însă nu a reuşit să debuteze.