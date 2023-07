Moldoveanul decedat după ce un avion s-a prăbușit în Sudan a fost angajat al Companiei Air Moldova

Moldoveanul care a murit în accidentul aviatic din Sudani a activat în domeniul peste 35 de ani , fiind personal tehnic, licentiat B2, specializat in aparatura electronica de bord. Numele bărbatului care a decedat este Anatolie Ungureanu.

Autoritatea Aeronautică Civilă a venit cu un mesaj de condoleanțe, în care își eprimă solidaritatea și compasiunea față de familiile îndoliate ale echipajului și a personalului tehnic.

Potrivit Autorității Aeronautice Civile bărbatul era licențiat pentru mai multe tipuri de aeronave, precum; AN-26, AN-28, AN-32, TU-134, linia Airbus 320 și a activat în cadrul mai multor companii aeriene naționale, printre care Valan și Air Moldova.

CITEȘTE ȘI...TRAGEDIE. Un cetățean moldovean a murit în urma unui accident aviatic în Sudan. Rudele solicită ajutor pentru repatrierea corpului

O femeie care cunoștea familia moldoveanului a scris pe pagina de Facebook că bărbatul activa de mai mulți ani în cadrul companiei „Air Moldova”, dar își luase câteva luni libere pentru a câștiga un ban pentru că angajații companiei nu și-au primit salariile de jumătate de an.

"Asa sunt vremurile in aviatie, angajatii Air Moldova, pe linga incertitudinea la care trebuie sa faca fata, mai stau si fara salarii de jumatate de an. Dar cit pro bono poti face atunci cind ai copii minori si realitatile financiare te ajung din urma? Si atunci cind nu mai sunt alternative in tara ta, riscul cu care vin unele oferte de munca nu mai pare atit de mare…", se arată în postare.