Moldoveanul de origine italiană, Antonio Conflitti și-a început oficial mandatul de președinte al forului

Moldoveanul de origine italiană, Antonio Conflitti, a intrat în pâine la Federația Europeană de Haltere! Acesta și-a început oficial mandatul de președinte al forului.Chiar în primele zile, Conflitti s-a trezit cu o mulțime de probleme lăsate de fosta conducere, iar acum trebuie să le rezolve în cel mai scurt timp."Am convocat prima ședință a Executivului și am dat indicații pentru a redeschide concursul pentru a alege gazda Campionatului European de seniori din acest an. Nu suntem siguri că Bulgaria poate să găzduiască. Am descoperit cu mare surpriză că sunt niște probleme nerezolvate pe interior și sunt obligat să ofer soluții în cel mai scurt timp. Totul este legat de probleme administrative", a declarat Antonio Conflitti.Până la final de mandat, care va expira în 2024, Conflitti, care este și președintele Federației Moldovenești de Haltere, își propune să ridice nivelul acestui gen de sport pe "Bătrânul Continent"."Dezvoltarea elementului de marketing și brandului de Federației Europeană. Disciplina de haltere în ultimii ani a pierdut strălucirea care o avea în anii 80-90. Din acest motiv trebuie să ridicăm imaginea acestui gen de sport, haltere", spune Conflitti.Anotnio Conflitti este italian, însă din 2014 a devenit cetățean al Republicii Moldova. Puțini însă cunosc cum a ajuns el să fie unul dintre cei mai de succes reprezentanți ai sportului autohton. El a venit în țara noastră în 2009, fiind colaborator al Ambasadei Italiei la Chişinău."Am început totul doar dintr-o prietenie cu domnul Tudor Casapu. Cum am terminat mandatul la ambasadă, am decis să rămân în Moldova. Tudor m-a rugat să vin să îl ajut la Federație. El a zis că are nevoie de ajutor de la cineva care e familiarizat cu diplomația cu limba engleză."Astfel, viața lui s-a schimbat radical. El a devenit vicepreședinte al Federației Moldovenești de Haltere, apoi președinte interimar, iar în 2020 a fost ales președinte, înlocuindu-l pe campionul olimpic Tudor Casapu.Între timp, a ajuns și la forul european, unde a fost membru al Comitetului Executiv al Federației Europene, iar la sfârșitul acestui an a devenit președinte al forului.Conflitti spune că nu s-a gândit vreodată că viața lui va lua o asemnea întorsătură, mai ales într-o altă țară, care pe parcurs i-a devenit a doua "patrie":"Cu sportul nu eram la prima experiență. Deja aveam o experiență de 15 ani în sport, chiar și funcții manageriale. Dar că se va schimba totul radical nu credeam. Chiar toate aceste schimbări în ultimii ani parcă a întors complet viața mea. Nu, nu credeam. Dacă cineva îmi spunea că voi face anume asta îi spuneam că e nebun. Imposibil."Antonio Conflitti are 48 de ani, este și om de afaceri, iar în 2021 a reușit o performanță unică pentru sportul moldovenesc.El a devenit primul conducător al unei federații sportive din Republica Moldova, care apoi a ajuns președinte al unui for internațional.