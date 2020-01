Moldoveanul de la Inter Milano. Unde își petrece vacanța de iarnă și ce planuri are pentru 2020

foto: Lado Ahalaia/facebook

Fotbalist moldovean la Inter Milano! Nu este o greașeală sau o glumă, ci o realitate. Este vorba despre atacantul de 17 ani Lado Ahalaia. În prezent el joacă pentru echipa de juniori de până la 18 ani a grupării milaneze. Pasiunea și dragostea față de Sportul Rege a moștenit-o din familie. Tatăl lui, georgianul Lado Ahalaia, a evoluat la Zimbrul Chișinău, iar bunicul este nimeni altul decât fostul selecţioner al Republicii Moldova Alexandru Spiridon.



"Mama mi-a spus că parcă m-am născut cu mingea. Am jucat fotbal în ogradă, peste tot unde am avut posibilitatea. La capitolul fotbal, cel mai mult m-a susţinut mereu bunicul. Este important atât pentru familia mea, cât şi pentru el."



Lado este discipolul Clubului Sportiv pentru Copii și Tineret Buiucani, iar primul antrenor a fost Andrei Vicolaș. Pentru echipa chișinăuiană Dacia-2-Buiucani a jucat până în februarie 2019, atunci când a plecat în probe la Inter. În cele 2 săptămâni de antrenamente moldoveanul a reușit să-i impresioneze pe italieni.



"Este un nivel european! Este cu totul altceva, vitezele sunt mai mari. M-am confruntat cu dificultăţi atunci, când abia am venit acolo, deoarece din start simţi diferenţa."



Tânărul jucător s-a adaptat destul de repede la Milano și în jumătate de an a învățat limba italiană. În regiunea Lombardia atacantul combină școala cu antrenamentele.



Primele performanțe remarcabile pe terenul de fotbal au venit spre sfârșitul anului trecut. În luna septembrie el a marcat primul său gol în tricoul echipei de juniori a milanezilor, în partida de campionat cu AS Roma.



În noiembrie atacantul a înscris în meciul cu Real Madrid din cadrul unui turneu internațional, organizat la Bali, Indonezia, iar acum câteva săptămâni a punctat din nou în disputa cu AS Roma.



"Aceste goluri sunt importante pentru mine, însă sunt conştient că aş fi putut marca mai mult, deoarece am avut destule ocazii. Uneori nu am avut noroc, în alte cazuri trebuia să am sânge rece în faţa porţii."



Ahalaia a mărturisit că de două ori pe săptămână se antrenează cu prima echipă a Interului, iar idolul său este atacantul argentinian Lautaro Martinez.



"Are un dribling bun, avem practic acelaşi stil de joc. El e puţin mai scund decât mine. Martinez este un jucător tehnic, şutează puternic cu ambele picioare."



De-a lungul carierei, tânărul fotbalist a fost convocat la naționalele de juniori ale Republicii Moldova, iar unul dintre visele lui este să debuteze pentru prima reprezentativă a țării noastre.



"Este o mare onoare să joc pentru prima reprezentativă. Ce performanţă aş vrea să obţin în tricoul naţionalei? Să ne calificăm la Campionatul Mondial! Îmi doresc să demonstrez tuturor că moldovenii pot juca fotbal."



Lado Ahalaia își petrece sărbătorile de iarnă la Chișinău alături de familie și iubită. Fotbalistul nu are mult timp pentru relaxare,deoarece în curând va reveni în Italia și va începe pregătirea pentru derbyul de pe 12 ianuarie cu AC Milan.



După 8 etape disputate, Inter este pe locul 3,în campionatul rezervat jucătorilor de până la 18 ani.

