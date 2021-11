Moldoveanul Artur Ioniță a marcat primul său gol din acest sezon în Serie B

Fotbalistul moldovean Artur Ioniță a marcat primul său gol din acest sezon în Serie B, a doua ligă valorică a Italiei. Căpitanul naționalei Moldovei a înscris în partida pe care formația sa, Benevento, a jucat-o pe teren propriu cu Reggina și s-a impus cu 4-0.

Ioniță a înscris golul trei al meciului în minutul 57.

"Sunt foarte fericit pentru că am marcat, dar mai ales pentru că am obținut victoria.Știam cu toții cât de mult aveam nevoie de această victorie, pentru că veneam după meciuri în care am pierdut puncte. Sunt foarte fericit pentru această victorie, dar trebuie să o uităm, deoarece marți avem deja o altă partidă", a spus Ioniță.

Benevento a obținut prima victorie după trei înfrângeri consecutive și e pe locul cinci în Serie B. Artur Ioniță a jucat în toate cele 14-a etape din această ediție a campionatului.