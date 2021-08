Moldoveanca Sofia Polcanova, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a atinge succesul

Sofia Polcanova, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis de masă din lume, se dedică totalmente acestui gen de sport. Născută la Chișinău, tenismena care reprezintă Austria la competiții internaționale, afirmă că a făcut multe sacrificii pentru a avea succes în sportul care la noi în țară este mai puțin dezvoltat.La moment, Sofia este pe locul 16 în clasamentul mondial, fiind cea mai bună jucătoare europeană în top.„Am o viață cum are fiecare sportiv profesionist. Copiii nu dispun de mult timp liber, deoarece ei dau toate forțele acestui sport. Însă, dacă e să analizez, sunt foarte bucuroasă că am ales să fac tenis de masă și am obținut rezultate bune în acest sport.”În copilărie, Sofia a fost antrenată de tatăl ei, Mihail Polcanov. La 14 ani, a plecat în Austria pentru a deveni o jucătoare de top. În următorii ani, s-a clasat pe podium la mai multe competiții internaționale, iar în 2018 a ajuns până în semifinalele Campionatului European la simplu și a jucat finala la dublu.În 2013, Polcanova a câștigat Liga Campionilor în componența clubului Linz. Sportiva a participat și la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2016 și 2021. La Tokyo, a cedat în optimi de finală și s-a clasat pe locul 9 în proba de simplu.„Să participi la Jocurile Olimpice e prestigios. Puțini sportivi ajung acolo. Mă bucur că am avut o prestație onorabilă.”Sofia Polcanova visează să devină campioană europeană și să fie cel puțin pe locul trei la mondial."Pe plan mondial, în tenisul de masă domină jucătorii asiatici, dar și în Europa acest sport este la un nivel foarte înalt. În Austria avem mulți jucători care au câștigat Campionatul European în trecut, s-au clasat pe podium la europene și la alte turnee internaționale. În Austria, echipa națională masculină, dar și cea feminină sunt foarte puternice."Recent, Sofia Polcanova a participat la evenimentul de deschidere a primei academii de tenis de masă din Moldova, care îi va purta numele.