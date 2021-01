Moldoveancă de succes la Londra. Afacerile tinerei sunt estimate la câteva milioane de euro

O tânără originară din Moldova a demonstrat că la 18 ani nimic nu este imposibil şi că femeile îşi pot urma vocaţia chiar şi într-un domeniu dominat de bărbaţi. Vorbim de Valeria Frunze, o moldoveancă stabilită la Londra, căreia i-a reuşit să înființeze acolo o agenție imobiliară specializată în renovarea locuinţelor abandonate.



Valeria Frunze îşi aminteşte cum în urmă cu 10 ani şi-a luat inima în dinţi şi a plecat din ţară. Până a ajunge în Regatul Unit, a muncit ani în şir în câteva locuri concomitent în Italia şi Grecia.

"Am lucrat ca bucătar şi curăţenie am făcut, am avut grijă de copii. Am încercat atât de multe meserii, încât de unele nici nu îmi amintesc. Nu am stat niciodată fără un loc de muncă", a povestit Valeria Frunze.



Locuinţele pe care le renovează compania Valeriei sunt vândute sau oferite în chirie inclusiv refugiaților. Totuşi, Valeria Frunze nu s-a oprit aici. În prezent, ea deţine mai multe afaceri.



Afacerile Valeriei sunt estimate acum la câteva milioane de euro.

Femeia de afaceri este convinsă că succesul vine doar atunci când ai dorință şi munceşti pentru asta.