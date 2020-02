Moldoveanca Anastasia Nichita a devenit campioana europeană: Un vis, care a devenit realitate

Performanță de mare rezonanță a luptătoarei Anastasia Nichita! Tânăra moldoveancă de doar 20 de ani a devenit campioana europeană printre senioare în capitala Italiei, la Roma.

În finala categoriei de greutate de până la 59 de kilograme, eleva lui Tudor Cîrlan a învins-o în mod dramatic pe bulgăroaica Biliana Dudova. Condusă cu 2-4, Nichita a reușit procedeul decisiv cu doar 3 secunde până la sfârșitul confruntării și a smuls victoria cu dcorul de 5-4. Este cea mai mare performanță înregistrată până acum de Anastasia.



"Încă nu-mi vine a crede că am devenit campioana europeană. E un vis, care a devenit realitate și mă bucur foarte mult pentru acest rezultat. Vroiam foarte mult să-mi iau revanșa, fiindcă ultima oară în fața ei cu scorul 3-1 și acum, în sfârșit, am obținut victoria mult așteptată.Sunt oameni, care cred în mine și nu am vrut să-i dezamăgesc. Nu am vrut să plec acasă cu locul 2, am vrut să fiu campioană", a declarat Nichita.



Alte două luptătoare reprezentante ale Republicii Moldova, Emilia Cîrîcu-Budeanu și Mariana Drăguțan, au ratat "la mustață" prezența pe podiumul de premiere la Europenele de lupte de la Roma și s-au clasat pe locurile 5 în categoriile de greutate de până la 50 și, respectiv, 55 de kilograme.



Republica Moldova este reprezentată la Europenele de lupte din capitala Italiei de 16 luptători și 6 luptătoare.