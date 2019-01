Moldovean din diaspora către Sandu şi Năstase: Ne credeţi de nişte tâmpiţi şi proşti. Ne-aţi trădat (VIDEO)

Igor Cereteu, un reprezentant activ al diasporei și un participant la fel de activ la protestele opoziției a postat pe profilul său de Facebook o postare video prin care a criticat decizia Maiei Sandu de a candida pe circumscripția 50 care ar fi trebuit să fie reprezentată de un membru al diasporei.



Bărbatul spune că prin această decizie, Maia Sandu și membrii blocului ACUM au arătat cât de fapt le pasă de diasporă. „Au arătat lipsă de respect și astfel vă alăturați celor care ne numeau sezoniei. Ne credeți niște tâmpiți și proști, credeți că nu avem dreptul la un om de-al nostru să ne reprezinte în Parlament?„.



Cereteu prin adresarea sa o întreabă pe Maia Sandu de ce nu a candidat în raionul Fălești, de unde este originară. Acesta o acuză pe lidera PAS că ar fi luat ultimul drept al diasporei, de a avea propriul reprezentant în Parlament.

În opinia autorului secvenței video, Sandu nu cunoaște problemele cu care se confruntă diaspora, chiar dacă cu mulți ani în urmă ar fi fost la lucru în SUA.Opoziționarul mărturisește că a fost un susținător activ al mișcării protestatare, chiar a fost la proteste la Chișinău când nu a fost validat mandatul lui Năstase. În schimb, membrii diasporei au înaintat un set de cerințe de care avea nevoie comunitatea moldovenilor în Spania. Aceștia au înaintat-o Maiei Sandu dar nici una din cerințele date nu a fost făcută publică ne mai vorbind de rezolvarea acesteia.



„Diaspora are nevoie de o voce în Parlament, Dumneavoastră ne-ați folosit așa cum au făcut-o și ceilalți. Am văzut listele, nu este niciunul din diasporă. Mi s-a spus demult care sunt intențiile, acest lucru era plănuit demult, vă folosiți de latura sensibilă a oamenilor pe care îi doare, care vor acasă. Am crezut că luptați pentru schimbare, dar m-am convins că vă doare în cot de ceea ce zice diasporă. Ați șters picioarele de noi”, spune acesta în adresarea video.



Igor Cereteu o acuză pe Maia Sandu că a dezbinat moldovenii, chiar dacă susținătorii ei susțin că cei care critică blocul ACUM dezbină. „Diaspora trebuia să fie reprezentată de trei oameni activi din diasporă, nu de cei care îi trimiteți din Republica Moldova”.



Activistul spune că acum este nevoie de a crea un proiect al diasporei, care ar putea să aducă schimbarea pentru că politicienii de la Chișinău sunt specialiști doar în a dezamăgi susținătorii.



Clipul video a stârnit mai multe comentarii ale altor reprezentanți din diasporă. Majoritatea au scris comentarii critice, alăturându-se la cuvintele spuse de Igor Cereteu. „Iarăși suntem dezamăgiți”, „Toți îs buni cînd au nevoie de voturi și cum cîștigă fotoliul uită de toți și de tot ce a promis. Se gândesc numai la buzunar!”, „Cu cât mai aproape de alegeri cu atât mai mult iz de comunism„, sunt doar câteva comentarii la video-ul postat de activistul din diasporă.



Amintim că astăzi, înc cadrul unei conferințe de presă, blocul electoral ACUM a prezentat candidații pentru circumscripțiile uninominale. Pe circumscripția numărul 50 (Europa de Vest) a fost desemnată Maia Sandu, iar pe circumscripția 51 (SUA și Canada), Dumitru Alaiba, scrie telegraph.md