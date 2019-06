MOLDOVEAN DE GUINNESS: A sărit de peste 10 mii de ori cu paraşuta şi a făcut 13 mii de aterizări cu avionul

A sărit de peste 10 mii de ori cu paraşuta şi a făcut 13 mii de aterizări cu avionul. Este vorba despre Serghei Zincenco, moldoveanul care are două menţiuni în Cartea Recordurilor Guinness. La cei 60 de ani, președintele Federației de Parașutism nu renunţă la pasiunea sa. Primul salt l-a făcut când avea 15 ani, iar de atunci şi-a petrecut peste 5 mii de ore printre nori.



"Cerul era senin, iar dintr-un elicopter au sărit simultan 250 de persoane. Totul era multicolor, nici curcubeul nu are aşa nuanţe frumoase. Toate paraşutele erau colorate, o privelişte minunată. Aşa am intrat în Cartea Recordurilor Guiness", a spus Serghei Zincenco



Totuşi, nu toate aterizările au fost cu succes.



"Am avut 28 de cazuri când paraşuta nu s-a deschis. Odată, cea principală nu s-a deschis, iar cea de rezervă pur şi simplu a intrat în prima şi am căzut. Am suferit mai multe fracturi, dar totul este bine acum", a spus Serghei Zincenco



Pe lângă salturile cu paraşuta, în prezent, este unul dintre cei doi piloți instructori din țară care în fiecare zi examinează viitorii aviatori. O altă pasiune este alpinismul. Acum patru ani el a ajuns până la tabăra de bază a Everestului, la altitudinea de peste 5000 de metri. Să se menţină în formă îl ajută câteva reguili simple.



"Trebuie să te trezeşti odată cu soarele. De asemenea, sunt obligatorii exercițiile fizice. A treia regulă este să fii binedispus întotdeauna", a spus Serghei Zincenco