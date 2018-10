"Moldovean ca mine nu-i". Premiera documentarului a avut loc în satul Pepeni, raionul Sângerei

Foto: facebook.com

Premiera documentarului "Moldovean ca mine nu-i" a avut loc ieri în localitatea Pepeni din raionul Sângerei. Filmul este despre un bărbat din Kongo, care s-a stabilit în Moldova. Serge Mangole este un exemplu de incluziune a unui emigrant într-o societate conservatoare.



Serge a venit în Moldova acum 14 ani, unde și-a continuat studiile. Bărbatul este acum profesor de informatică și educație fizică la liceul din satul Pepeni. Acesta mai antrenează și echipa de fotbal din localitate. Serge spune că la început i-a fost foarte greu să se acomodeze.



"A fost greu. Nu cunoșteam limba, oamenii", a spus Serge Mangole4, emigrant.



În 2012, s-a căsătorit cu o fostă elevă de a sa de la liceul în care predă: "Avem doi copii. Fata are șase ani, iar băiatul are trei ani."



Culoarea pielii nu mai este un obstacol de comunicare și bună înțelegere cu sătenii, susţine Serge: "Când am venit aici pentru prima dată oamenii au fost surprinși. Oamenii se uitau la mine, se fotografiau cu mine, mă atingeau. Dar acest a fost doar începutul."



Pelicula "Moldovean ca mine nu-i" este o producție a studioului de filme documentare Telefilm Chișinău, regizată de Mircea Surdu.



"Filmul este despre viața lui Serge și viața acestui sat, care l-a acceptat pe Serge dincolo de culoare pielii. Statul nostru este mai patriarhal, dar iată că Serge este mai moldovean în acest sat decât toți moldovenii de aici", a declarat Mircea Surdu, regizorul filmului.



Alături de Serge au fost copiii și soția sa, care recunoaște că a fost sceptică în privința filmului însă rezultatul final a impresionat-o.



"A fost foarte interesant. Nu am crezut că va ieși atât de interesant", a menţionat sotia lui Serge.



Și locuitorii din Pepeni au mers să vadă documentarul:



"Foarte frumos. E ca o poveste".



"E bun. E un film cu conținut educativ".



Pelicula a fost filmată cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.