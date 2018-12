Moldovan National Youth Orchestra a susţinut primul concert de iarnă din noul sezon. Cu ce piese au impresionat publicul

"Moldovan National Youth Orchestra" a susţinut primul concert de iarnă din noul sezon. De această dată, tinerii instrumentişti au cântat alături de 100 de copii, iar prin interpretarea lor au reuşit să ţină publicul în picioare. La spectacolul intitulat "Pop Simfonic" au răsunat cele mai celebre melodii semnate de Michael Jackson, Queen sau Beyonce.



Instrumentiştii au impresionat publicul cu melodia "Despacito", cântată la violoncel.



"Frumos, mi-a plăcut foarte mult. Nu sunt pentru prima dată la un concert de muzică clasică şi îmi place, am rămas foarte mulţumită", a spus o femeie.



"Un concert extraordinar, ceva nou. N-am mai fost niciodată la un concert de muzică pop combinată cu simfonică şi a fost extraordinar", a completat o altă femeie.



"A fost frumos, ceva neobişnuit", a mai menţionat o femeie.



"Mi-a plăcut tare mult concertul. Merg la fiecare concert de-al lor, în fiecare an. Sunt impresionată de aceşti artişti", a declarat o femeie.



În total, pe scenă au evoluat peste 200 de muzicieni. Aceştia au fost îndrumaţi de maestrul Andriano Marian.



"Repertoriul din acest an a fost foarte diferit şi divers, de la muzică clasică până la muzică de club. O varietate foarte mare de abordări şi de genuri, chiar şi de experienţa scenică a artiştilor", a spus Andriano Marin, dirijor.



Până la sfârşitul acestui an, Moldovan National Youth Orchestra va mai susţine alte două concerte.