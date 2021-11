Moldovagaz trebuie să transfere până miercuri 74 de milioane de dolari în contul Gazprom. Ce spun autorităţile

Moldovagaz are termen până miercuri, la miezul nopţii, să transfere în contul Garprom datoria de 74 de milioane de dolari. În caz contrar, gigantul rus va închide robinetul, iar ţara s-ar putea pomeni din nou într-o criză energetică. Şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a spus că întrerpinderea nu dispune de astfel de sume de bani şi a anunţat că a iniţiat discuţiile cu Guvernul pentru identificarea resurselor necesare. Executivul nu a venit încă cu o reacţie. Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, doar a confirmat datoria."Gazprom a decis să semneze un contract acceptând practic toate condiţiile impuse de partea moldovenească. Dar am insistat pe o anumită clauză: Moldova achită livrările la timp. Gazprom este dezamăgit de felul în care Moldova nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract.", a declarat Serghei Kuprianov, purtătorul de cuvânt al Gazprom.Purtătorul de cuvânt de la Gazprom, Serghei Kuprianov, a anunţat despre ultimatumul pus Moldovei. Ulterior, Şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat că datoria s-a format pentru că în octombrie, Moldova a cumpărat o mie de metri cubi cu 790 de de dolari, dar facturile erau calculate după un preţ de achiziţie de 148 de dolari. Vadim Ceban recunoaşte că suma restantă trebuia achitată până în 20 noiembrie, aşa cum prevede contractul semnat recent şi nu trebuie să fie o surpriză pentru Guvern. Totodată, acesta este încrezător că se va găsi o soluţie astfel încât Moldova să nu rămână fără gaz de la Gazprom."Evident că a apărut acest decalaj de casă. Dumneavoastră achitaţi factura reieşind din costul gazului de 148 de dolari, dar noi cumpărăm gazul cu 800 de dolari. Evident că noi nu am avut aceste surse. Cu atât mai mult, noi am intrat în devieri financiare negative încă din luna iulie. Deci, noi deja nu am avut bani suficienţi pentru achitare.", a declarat Vadim Ceban, preşedintele Consiliului de administrare "Moldovagaz".Fostul premier, Ion Chicu, a declarat, la Prime, că executivul a provocat, de fapt, această criză şi trebuie să facă tot posibilul să o rezolve."Nu mai este necesar să mai meargă o dată cu instituirea stării de urgenţă. După cum am spus, mâine se convoacă Guvernul, Parlament, se votează o lege specială, inclusiv rectificarea bugetului pentru 2021. Bani, slavă Domnului, avem, inclusiv cei 236 de milioane de dolari pe care i-am primit de la Fondul Monetar Internaţional.", a declarat Ion Chicu, fost prim-ministru.Moldovagaz nu a reuşit să negocieze la timp un contract de achiziţie a gazului natural cu concernul rus. Pentru luna octombrie s-a obţinut doar prelungirea înţelegerii şi a fost stabilit un preţ de achiziţie de 790 de dolari. Într-un final, Moldovagaz a semnat cu Gazprom un contract pe un termen de 5 ani. Totuşi, având în vedere devierile de pe pieţele internaţionale, ţara noastră cumpără gazul natural mai scump. Diferenţele se reflectă în facturi, începând cu noiembrie. ANRE a stabilit pentru această lună un tarif de 11 lei şi 8 bani pentru consumatorii casnici, de 2,5 ori mai mult decât până acum.