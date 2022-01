Moldovagaz, în căutarea creditelor pentru a putea acoperi diferenţa de tarif

Moldovagaz este în căutare de credite pentru a putea acoperi diferenţa de tarif pentru gazele naturale livrate ţării noastre de Gazprom. Asta deoarece până în data de 20 a fiecărei luni, Chişinău trebuie să-i achite concernului rus un avans de 50 la sută din consumul pentru luna respectivă.

În ianuarie, gazul livrat ţării noastre s-a scumpit de la 450 de dolari pentru o mie de metri cubi la 646 de dolari. Astfel, Moldova trebuie să plătească 105 milioane de dolari pentru consumul de gaze pentru luna curentă, iar o parte din sumă a fost deja transferată pe contul Gazprom.



"59 am stins şi respectiv astăzi vom avea de achitat, luni o să achităm. Dar vom avea deficit până la sfârşitul lunii suma între 25 şi 35 de milioane de dolari", a declarat preşedintele Consiliului de administrație S.A. Moldovagaz, Vadim Ceban.



Vadim Ceban spune că a purtat discuţii cu mai multe bănci pentru acoperi o parte din deficitul de bani:



"Am discutat cu cele mai mari bănci, patru. O bancă a refuzat, celelalte, în principiu, cel mai probabil vor refuza, dar încă suntem în discuţii. Problema este în capitalul propriu negativ, una. Şi a doua, cu băncile e problema că ele nu cunosc care vor fi tarifele şi încasările pentru perioadele anterioare ca să acoperim creditul şi consumul de gaz."



Expertul economic Veaceslav Ioniţă crede că în această situaţie, Moldovagaz are câteva soluţii:



"Soluţii sunt două. Sau Guvernul dă bani Moldovagaz sau Moldovagaz, în regim de urgenţă, obţine o majorare de tarif la ANRE. Cu această majorare de tarif de la ANRE, este un document, o garanţie pentru bănci, de a oferi un împrumut pe un termen scurt. "



Recent, Moldovagaz a comunicat că va anunţa după 20 ianuarie dacă-i va solicita gigantului rus revizuirea preţului. Totodată, pentru consumatorii finali, tariful pentru luna ianuarie va rămâne neschimbat. Creşterea însă poate fi cauzată doar de scumpirea gazului natural pe piaţa internaţională. Totuşi, în cadrul unei emisiuni TV, vicepremierul Andrei Spînu a anunţat că tariful pentru consumatorii finali ar putea ajunge până la 14,7 lei pentru un metru cub de gaze, dacă se menține prețul de 646 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale.