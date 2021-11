Moldovagaz evită să spună care va fi tariful pentru consumatorii finali, în urma semnării noului contract cu Gazprom

„Tariful ar putea trece de 10 lei metru sau nu credeţi?”„Eu nu pot să vă spun acum la moment, deci, noi atunci când vara am spus că trebuie să majorăm cu cel puţin 30 %, defapt atunci era vorba de şase, şase şi cinci. Acum suntem în altă situaţie.”, a declarat Vadim Ceban, director „Moldovagaz”.În cadrul aceleeaşi emisiuni, Ceban a mai declarat că majorarea tarifului la gaz este inevitabilă, deoarece Moldovagaz se confruntă deja cu un deficit bugetar.„Noi anul acesta deja am suportat anumite cheltuieli, am creditat consumatorul şi am achitat din cont propriu şi nu am ajustat tarife şi aceste devieri urmează, în următoarea perioadă tarifară să recuperăm aşa spune metodologia.”Deşi a admis că, în perioada următoare, tarifele pot afecta consumatorii, Ceban s-a arătat optimist că preţurile ar putea să şi scadă.„Sperăm, sperăm că totuşi nu va dura această criză prea mult şi piaţa se va stabiliza şi deja va fi mult mai predictibil să activăm pentru perioada următoare.”, a relatat directorul „Moldovagaz”.Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat, în luna iulie, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV, că, în cazul în care tariful pentru gaze va creşte, consumatorii finali vor plăti mai puţin de şase lei.