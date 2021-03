Moldova va juca cu reprezentativa Israelului, în următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022

Echipa națională a Moldovei va avea șansa să se reabiliteze în fața suporterilor după umilința din Danemarca în următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, programat pe 31 martie. Chiar dacă adversarul este mai slab cotat decât danezii, nu e deloc unul de subestimat.



Este vorba despre reprezentativa Israelului, care la moment este pe locul 87 în clasamentul FIFA, în timp ce Moldova e cu 110 poziții mai jos.



Israelul este un stat localizat în Orientul Mijlociu de-a lungul malului de est al Mării Mediterane și este membru UEFA din 1994. De atunci, echipa națională acestei țări evoluează în competițiile desfășurate sub egida forului european de fotbal.



Israelul nu s-a calificat niciodată la un turneu final al Campionatului European, însă are în palmares o participarea la Campionatul Mondial, mai exact la cel din 1970, desfășurat în Mexic.



Lotul pentru meciul cu Moldova este format în mare parte din jucători din campionatul intern, însă israelienii au în componență și fotbaliști cu experiență ce au evoluat la cluburi renumite din Europa. Căpitanul echipei este Bibars Natcho, în prezent este legitimat la Partizan Belgrad, dar anterior mijlocașul a mai jucat la Olympiakos, ȚSKA Moscova și Rubin Kazan.



Golghetarul echipei este atacantul Eran Zahavi de la PSV Eindhoven. Israelul mai are în lot fotbaliști de la Șahtar Donețk, Hoffenheim și Real Valladolid. În total, valoarea fotbaliștilor este cotată de site-urile de specialitate la 46 de milioane de euro.



Meciul Moldova - Israel se va juca miercuri, 31 martie, pe stadionul Zimbru din Chișinău. Partida va fi transmisă în direct de PRIME cu începere de la ora 21:45.