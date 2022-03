Moldova va juca cu Kazahstanul în Liga Naţiunilor

Momentul adevărului pentru echipa naţională a Moldovei! "Tricolorii"sub conducerea noului selecţioner vor lupta în play-out-ul Ligii Naţiunilor cu reprezentativa Kazahstanului pentru a rămâne în Liga C, a treia valorică a competiţiei.



Atât fotbaliştii, cât şi staff-ul tehnic speră la un rezultat pozitiv în meciul tur, mai ales că naţionala Moldovei nu a mai obţinut o victorie într-un meci oficial de aproape trei ani.

"Vrem să obţinem un rezultat pozitiv pentru ca din următorul sezon să evoluăm în Liga C. Vom face tot posibilul pentru a nu dezamăgi lumea fotbalului, inclusiv suporterii noştri", a spus Serghei Cleșcenco, selecţioner Moldova.

Serghei Cleşcenco va debuta pe banca tehnică a naţionalei într-un meci oficial. Tehnicianul care a preluat echipa acum trei luni, a mărturisit că nu poate schimba multe într-o perioadă atât de scurtă, însă a promis că atitudinea jucătorilor în teren ar putea fi alta.



"Dacă se vede cu ochiul liber că echipa nu joacă sau fotbaliştii nu îşi îndeplinesc obligaţiunile în teren aşa cum li se cere şi suporterii vor simţi şi vor vedea asta, atunci ei trebuie să se ridice şi să plece din tribune. În schimb, dacă echipa va da totul în teren, consider că va fi un mare avantaj", a spus selecţionerul Moldovei.



Selecţionerul a dezvăluit că de când a preluat prima reprezentativă a avut mari bătăi de cap, încât a dat jos mai multe kilograme.



"Am un specialist secret, care ştie cu siguranţă câte kilograme am dat jos. Nu prea am ţinut cont de asta. Recent am fost infectat cu noul coronavirus. Cred că acest lucru a influenţat. În general, pe fond nervos, am slăbit, dar nu ştiu cu cât. Mă voi cântări şi vă voi scrie un mesaj", a precizat Serghei Cleșcenco.



Cele două echipe se vor întâlni în al şaselea meci direct, însă primul care se va juca la Chişinău. Moldova şi Kazahstan a câştigat până acum câte 2 partide, iar una s-a terminat la egalitate.

"Este o echipă bună. Ultimele lor meciuri ne-au arătat că joacă bine, mai ales pe teren propriu. În partida cu Ucraina au jucat foarte bine, am urmărit acel meci. Trebuie să ne concentrăm asupra prestaţiei noastre, dacă vom reuşi să ne facem jocul, atunci totul se va termina cu bine", a spus Veaceslav Posmac, fundaş naţionala Moldovei.



Meciul Moldova - Kazahstan din play-out-ul Ligii Naţiunior se va disputa pe stadionul Zimbru joi seara Partida va începe la ora 19:00 şi va fi transmise în direct de PRIME și CANAL 3.