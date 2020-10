Moldova, sub COD ROȘU de COVID. Spitalele pentru bolnavii cu coronavirus fac cu greu față numărului tot mai mare de pacienţi

"Noi am obosit, dacă sincer. Fiindcă tensiunea, care se menține deja mult timp, epuizează mult psihologic cadrele medicale", a declarat Igor Curov, vicedirectorul Institutului de Medicină Urgentă.Cea mai gravă situaţie se atestă în Capitală, unde au fost înregistrate peste 23 de mii de cazuri de COVID-19. Cu toate acestea, autorităţile municipale susțin că nu vor închide nicio instituție."Procesul educațional în școli și grădinițe rămâne să se desfășoare conform programului prestabilit. Nu se închide nicio instituție educațională. Tot ne întreabă dacă se vor închide mall-uri. Nu se vor închide mall-uri, supermarketuri, magazine", a spus primarul Capitalei, Ion Ceban.Chiar dacă riscul infectării cu noul coronavirus este mare, locuitorii Capitalei nu vor desfăşurarea lecţiilor online sau prescurtarea acestora:"Să fie tot ca și în alte părți că ori toți îs la școală, ori o parte dimineața, o parte după masă și să învețe în fiecare zi. Dar asta ce-s lecții la 30 de minute?"."În 30 de minute probabil că nu reușesc să asimileze toată informația și plus ca să mai răspundă la tema pentru acasă".Şi în raionul Basarabeasca situația s-a agravat în ultimele două săptămâni. Incidenţa este de 521 de cazuri de îmbolnăvire la 100 de mii de locuitori. Totuşi, autorităţile nu vor să introducă noi restricţii."Noi nu vom închide nicio instituție, vor activa toate instituțiile. Pur și simplu vor fi respectate regulile cu strictețe, deoarece e foarte important ca oamenii să fie sănătoși", a declarat Piotr Pușcari, președintele raionului Basarabeasca.Raionul Ialoveni se situează pe locul trei după incidența cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile. Președintele raionului explică acest lucru prin faptul că oamenii circulă des în Capitală. Totodată, el spune că a fost deschisă a doua secție de COVID la Spitalul din Ialoveni şi că vor fi luate decizii în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice."Dacă o localitate în ultimele 14 zile are un caz sau două sau niciunul, nu putem s-o punem sub Cod Roșu și alta care are indicatori mai mari tot. O să luăm hotărârea specifică fiecărei localități", a conchis Andrei Eremia, președintele raionului Ialoveni.Un alt raion aflat sub Cod Roșu este Șoldănești. Directorul spitalului raional spune că aproape toate locurile pentru pacienții cu COVID-19 sunt ocupate, de aceea, sunt pregătite pentru reprofilare și alte secții, dacă situația va ieși de sub control."Suntem gata să închidem Maternitatea, care avem o naștere pe zi, și secția de Chirurgie care e pe un etaj și volumul de lucru tot nu este mare. Am coordonat preventiv cu ministerul Sănătății că acești pacienți să-i repartizăm la Rezina sau Orhei", a declarat Veaceslav Palii, medic șef la Spitalul din Șoldănești.Până acum, în Moldova s-au înregistrat peste 53 de mii de îmbolnăviri şi peste 1300 de decese provocate de COVID-19