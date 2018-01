Moldova sub Cod Portocaliu de lapoviță și ninsoare. Filip, Gaburici şi Jizdan, despre ce se întâmplă în ţară

Moldova se află sub Cod Portocaliu de precipitaţii puternice, sub formă de lapoviță și ninsoare. Peste 170 de localități din 13 raioane sunt deconectate parțial de la lumină, iar mai multe drumuri din ţară sunt blocate. Premierul Pavel Filip a convocat şedinţa Comisiei pentru Situații Excepționale şi a cerut măsuri urgente pentru rezolvarea problemelor.



"Union Fenosa fiind o companie care îşi calculează costurile foarte bine, a redus toate serviciile de intervenţie urgentă şi are mai puţine echipe. Anul trecut în aprilie, când am avut problema ceea cu ninsorile şi zăpada umedă şi blocajele celea mari. Eu cred că o luna sau o luna jumătate a durat până au fost reconectate toate localităţile la energie electrică. Noi nu ne putem să ne permitem în secolul 21 lucrul acesta", a menţionat premierul Pavel Filip.



27 de şosele locale din raioanele Şoldăneşti, Călăraşi, Orhei, Rezina, Făleşti şi Anenii Noi sunt blocate de ninsori. De asemenea, drumul naţional care leagă oraşele Anenii Noi de Căuşeni este închis, din cauza vântului care spulberă zăpada pe carosabil, iar pe traseul Chişinău-Leuşeni este restricţionat accesul camioanelor. Totodată, opt tiruri sunt blocate pe drumurile din ţară. Ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, a dat asigurări că lucrările de deszăpezire sunt efectuate în regim de urgenţă.



"Am avut câteva situaţii mai dificile, spre exemplu pe porţiunea de drum Bălţi - Criva. Problema în mare parte sunt şoferii de camioane, care din păcate nu toţi au trecut pe cauciucuri de iarnă. Avem o mică problemă pe câteva porţiuni de drum Chişinău - Leuşeni", a precizat Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Probleme sunt şi la frontieră. Din cauza întreruperii curentului electric pe partea ucraineană, patru puncte de trecere și-au sistat activitatea. Este vorba de Ceadîr-Lunga - Maloiaroslaveț, Ceadîr-Lunga - Novîie-Traianî, Mirnoe-Tabaki şi Etulia - Nagornoe. Autorităţile le recomandă oamenilor să evite aceste vămi. Potrivit administraţiei de stat a drumurilor, până acum au fost împrăştiate peste trei mii de tone de material antiderapant. În lucrări sunt implicate 330 de autospeciale şi peste 300 de muncitori. Poliţiştii de patrulare monitorizează situaţia pe toate drumurile din ţară.



"S-au verificat toate unităţile de transport şi disponibilitatea lor. Colegii monitorizează inclusiv şi acele autobuze care duc copii, în special să nu se întâmple ceva", a subliniat Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne .



Din cauza vremii au fost închise 47 de instituţii de învăţământ, iar spre 10 grădiniţe a fost sistat transportul.

La solicitarea Guvernului, au fost create trei celule de criză, în nordul, centrul şi sudul ţării.



"Domnule Harabagiu de la Situaţii Excepţionale, aşa cum am făcut şi în trecut, acolo unde nu poate ajunge ambulanţa, trebuie să le asigurăm noi", a declarat Pavel Filip.



Tot din cauza vremii nefavorabile, mai multe curse aeriene au fost anulate, iar unele înregistrează întârzieri. Potrivit meteorologilor, codul portocaliu de ninsori va fi valabil până în această seară. În următoarele zile, temperaturile vor creşte şi pe alocuri va ninge.