Moldova şi România vor colabora în domeniul turismului. Ruta voievodului Ştefan cel Mare, o nouă atracţie turistică

Ministrul Turismului din România, Bogdan Trif, a lansat, joi, la deschiderea Târgului de Turism, ”Ruta voievodului Ştefan cel Mare”, printr-un parteneriat cu Republica Moldova, care include obiective turistice şi culturale din ambele ţări.

„Am semnat acum două luni de zile un acord de parteneriat cu Republica Moldova, sectorul turismului. Am încercat să facem o rută comună, ruta voievodului Ştefan cel Mare. Am reuşit acest lucru şi iată că astăzi să am ocazia să lansez această rută comună”, a declarat ministrul Turismului din România, Bogdan Trif, joi, la Târgul de Turism.

Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova, Rodica Verbeniuc, director general al Agenţiei de Investiţii din Republica Moldova, a declaratcă ruta ”uneşte România şi Republica Moldova printr-un traseu istoric”.

„Astăzi, suntem aici cu o iniţiativă foarte frumoasă care a prins contur anul trecut, prin lansarea conceptuală a primei rute transfrontaliere care uneşte România şi Republica Moldova într-un traseu istoric, care va oferi o lecţie de istorie şi spitirualitate pentru toţi cetăţenii din România şi Republica Moldova. Această rută este destinată tuturor cetăţenilor vorbitori de limba română care vor dori să descopere acest patrimoniu lăsat moştenire de marele voievod pe teritoriul Moldovei, Basarabiei şi Bucovinei. Pentru turiştii stăini ruta România-Moldova Ştefan cel Mare şi Sfânt va fi atractivă prin diversitate, oferind un spaţiu cultural istoric român, dar prin două state diferite. Ruta include circa 24 de obiective sitorice pe teritoriul României şi circa 10 obiective în Republica Moldova”, a spus Rodica Verbeniuc.

De asemenea, Bogdan Trif a anunţat că Delfinariul din Constanţa va fi extins şi că, începând cu acest an, România va mări publicitatea în mediul extern, inclusiv la televiziuni.

„Am reuşit pe investiţii să avem un buget cu 600% mai mare ( la Ministerul Turismului - n.r.) la investiţii. Aş vrea să menţionez faptul că deja avem un proiect depus, şi acesta se referă la extinderea Delfinariului Constanţa. De anul viitor, cu siguranţă Delfinariul o să arate mai bine. Am reuşit să realizez împreună cu echipa de la Ministerul Turismului un proiect de OUG care urmează să fie puflicat în Monitorul Oficial, care reglementează bugetul multianual pe investiţii în turism. (..) Proiectul tehnic care urmează să fie făcut de către Autoritatea Publică Locală o să fie subvenţionat tot de către Ministerul Turismului. Am reuşit să dublăm şi sumele pentru promovare. România este deficitară pe promovare, în special pe promovarea externă. De anul acesta o să intrăm şi pe pieţele externe cu promovarea atât în mediul online, cât şi pe reţelele de televiziune. Cred că este necesar acest lucru coroborat cu faptul că o să deschidem birourile de promovare externă. Avem deja legislaţia, avem buget”, a declarat, joi, ministrul Turismului.

Târgul de Turism al României a ajuns la ediţia a 41-a şi se desfăşoară în perioada 21-24 februarie la Romexpo. Reuneşte 330 de mari companii şi expune oferte avantajoase pentru cei pasionaţi de acest sector. Anul acesta, şi-au anunţat participarea oficială şi alte ţări străine, printre care: Bulgaria, Chile, Congo, Moldova, Palestina şi Portugalia, informează organizatorii.