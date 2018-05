Moldova s-a calificat în finala Eurovision 2018. Trupa Doredos a făcut senzaţie pe scena de la Lisabona (VIDEO)

Moldova s-a calificat, aseară, în finala concursului Eurovision 2018. Trupa "Doredos", cea care ne reprezintă țara cu piesa "My Lucky Day", a acumulat numărul necesar de voturi pentru a merge mai departe în concurs. Jumătate din voturile care i-au dus în marea finală pe membrii formaţiei noastre au fost oferite din partea juriului, iar cealaltă jumătate - din partea telespectatorilor.

Alături de Moldova, s-au mai calificat în finală şi Serbia, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia şi Olanda.

Pe de altă parte, reprezentanţii României şi Rusiei nu au reuşit să acumuleze suficient punctaj pentru a merge mai departe. Prima semifinală a avut loc în 8 mai.

Marea finală a Eurovisionului va fi organizată mâine, 12 mai.

Artiştii calificaţi în urma Semifinalei 2 se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public, anume: Albania - Eugent Bushpepa, cu "Mall", Austria - Cesár Sampson, cu "Nobody But You", Bulgaria- EQUINOX, cu "Bones", Cipru - Eleni Foureira, cu "Fuego", Republica Cehă - Mikolas Josef, cu "Lie To Me", Estonia - Elina Nechayeva, cu "La Forza", Finlanda - Saara Aalto, cu "Monsters", Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, cu "Together", Israel - Netta, cu "Toy" şi Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old".

Pe lângă statele calificate, sâmbătă vor evolua şi reprezentanţii celor cinci ţări fondatoare ale concursului european de muzică: Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi Franţa.

Se califică automat şi ţara gazdă a evenimentului: anul acesta - Portugalia.