Moldova, pregătită pentru a controla securitatea radioactivă din țară: Trebuie să fim protejați

Republica Moldova este pregătită pentru a controla securitatea radioactivă din țară. De această părere sunt reprezentanții mai multor state, care au efectuat o vizită în cadrul Conferinței științifice, organizată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.



"Noi am început cu faptul că am asigurat Moldova cu cele necesare pentru a localiza și a prelucra deșeurile radioactive", a menţionat Sergey Katsenelenbogen, reprezentantul Comisiei de Reglementare Nucleară SUA.



În ultimii ani, ţara noastră a primit utilaj ultramodern din partea Statelor Unite ale Americii, dar și din partea Suediei, pentru a asigura asistența tehnică în domeniul securității radioactive. Acest lucru contribuie la depistarea pericolelor.



"Ei vin și cu cunoștințe, ei vin și cu know-how, ei vin și cu echipament. Ei au numeroase activități în Statele Unite, dar le suntem foarte recunoscători că găsesc mijloace și timp pentru noi", a specificat Ion Apostol, directorul ANRANR.



Din 2016, Agenția a început dotarea spitalelor din țară cu utilaje pentru tratamentul pacienţilor cu boli oncologice, dar și cu laboratoare de medicină nucleară. Un astfel de proiect urmează să se implementeze și în Spitalul Clinic Republican.



"Stabilirea unei secții de radioterapie la Institutul Oncologic se implementează cu succes, ceva echipament deja au primit", a declarat Ion Apostol, directorul ANRANR.



La eveniment a fost prezent și deputatul democrat, Violeta Ivanov, care a vorbit despre importanța securității în domeniul radiologic și nuclear.



"Este un impact destul de mare și în contextul vecinilor noștri. Cunoașteți foarte bine care au fost consecințele Cernobîlului, care sunt simțite până acum. De aceea noi trebuie să fim protejați, noi trebuie să prevenim acel impact posibil", a conchis Violeta Ivanov, deputat PDM.



Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a fost fondată în 2007 și are drept scop desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice din țară.