Moldova pierde zeci de cazuri la CEDO din cauza condiţiilor inumane de detenție. Acest lucru ne costă milioane de lei anual, iar autorităţile caută soluții pentru îmbunătățirea infrastructurii penitenciarelor. La polul opus la capitolul investiţii sunt instituţiile de învăţământ şi educaţie timpurie care, în unele sate parcă uitate de lume, arată jalnic, iar copiii nu au nici cele mai elementare condiții de igienă.

Iată doar un exemplu ce arată contrastul dintre condiţiile de care au parte copiii din satul Troian, raionul Leova, și cele ale deținuților extrem de periculoși care își ispășesc pedeapsa în penitenciarul nr.3 din același raion. E drept, copiii de gradiniţă nu dau în judecată statul la CEDO pentru condiţii mai bune.



Ziua de muncă a angajaţilor de la Grădiniţa din satul Troian, raionul Leova, începe la ora 06:00 dimineaţa. Ei trebuie să facă focul în încăperi pentru ca micuţii care ajung la ora 7:00 să nu stea în frig.



Sălile se încălzesc greu, deoarece soba e defectă. Dacă vremea e caldă, până la amiază, temperatura aerului din încăpere urcă până la 16 grade Celsius.



Deţinuţii de la Penitenciarul din Leova, în schimb, se pregătesc să se mute în casă nouă: un bloc în care s-au investit 35 de milioane de lei. Condiţiile sunt comparabile cu cele ale unui hotel, iar temperatura din celule nu coboară sub 18 grade.



"Comodităţile, dumneavoastră vedeţi, totul este nou, totul este reparat. Urmează să amenajăm televizorul, lenjeria de pat. În celulă nu pot să deţină mai mulţi condamnaţi, decât respectiv ne permit legislaţia. Astfel încât să nu îngrădim drepturile condamnaţilor", a spus directorul Penitenciarului numărul 3 din oraşul Leova, Eugeniu Caraman.



La grădiniţa din Troian, micuţii au la dispoziţie câţiva metri pătraţi pentru toate activităţile. Într-o singură încăpere cu pereţii jerpeliţi, podeaua deteriorată şi tavanul care stă să cadă, aceştia fac gimnastică, se joacă şi tot acolo este şi toaleta.



"Aici copiii stau la oliţă, cei mai mici. Tot aici se descalţă, copilaşii îşi lasă papucii. La dulap aici, tot aici se dezbracă, îşi lasă hăinuţele, şi tot aici îşi spală mânuţele", a spus directoarea grădiniţei din satul Troian, Silvia Teleşcu.



Şi dacă cei mici nu-şi pot spune nemulţumirile, condamnaţii din penitenciarul de la Leova au multe de criticat, de la condiţiile de trai la tratamentul inuman şi degradant.

"În primul rând nu sunt metri pătraţi, nu sunt camerele menajate curat curat. Fiecare condamnat nu are noptiera lui. Plus nu este duş pentru a face în celulă baie caldă."



La grădiniţa din satul Troian, micuţii nu au măcar condiţii elementare de igienă.



Grădiniţa nu are canalizare, nici apă curentă, iar educatorii sunt nevoiţi să care apă de la fântână.



"Folosim pentru mâncare, pentru spălarea rufelor, a mâinilor."



Şi deoarece nu există o baie în interior, copiii din grupa mare şi pregătitoare merg la toaleta din curte.



"Suntem nevoiţi cu dânşii prin ploaie. Îi aduc dimineaţa cu umbreluţa. Câteodată le punem scurtele care au glugă".



Deţinuţii din penitenciar nu au astfel de probleme. Fiecare celulă are grup sanitar cu duş, apă caldă şi toaletă. Pentru ei a fost amenajat şi un spaţiu special unde aceştia îşi pot petrece timpul liber. În plus, au teren de volei şi altul de fotbal.



"Conducerea a luat decizia de a reconstrui acest bloc, şi de a crea condiţii respective standarte eurppene. Este o mândrie a întreg sistemului la etapa actuală", a spus directorul Penitenciarului numărul 3 din oraşul Leova, Eugeniu Caraman.



Pentru reabilitarea capitală a clădirii gradiniței din satul Troian sunt necesari în jur de 200 de mii de lei. Şi deşi costurile pentru reabilitarea grădiniţei sunt de 175 de ori mai mici faţă de suma investită în penitenciarul din Leova, primarul localităţii Troian, Valeriu Bocancea, spune că deocamdată nu are fonduri pentru astfel de investiţii.



"Am aplicat la proiecte, dar din motivul eligibilităţii, că sunt puţini copii, nu putem fi incluşi", a spus primarul comunei Vozniseni, Leova, Valeriu Bocancea.



Potrivit responsabililor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie din cele 17 penitenciare din ţară, statul a alocat în jur de 30 de milioane de lei anul acesta.



"În toate instituţiile penitenciare, la ora actuală, şi în ultima perioadă, şi urmează în continuare, să fie reparate anumite sectoare de locuit. Indiferent că persoanele sunt deţinute, ele oricum au dreptul la tot ceea ce ţine de vitalitatea lor", a spus fostul director interimar al ANP, Liuba Jignea Suveică

Pentru reparaţia celor 1486 de grădiniţe din ţară, Guvernul în comun cu autorităţile locale, au alocat în 2019 în jur de 100 de milioane de lei. Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului Educaţiei, în jur de 200 dintre instituţiile de educaţie timpurie din Moldova se află într-o stare deplorabilă şi necesită reparaţii capitale.



"Au fost reparate în jur de 60 de instituţii de educaţie timpurie. Iar redeschisă a fost una singură în municipiul Chişinău",a spus şeful de direcţie din cadrul Ministerului Educaţiei, Valentin Credu.



Responsabilii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor susţin că din cauza condiţiilor degradante şi inumane de detenţie, în primele 6 luni din an, Moldova a fost condamnată la CEDO de 10 ori. Suma despăgubirilor în aceste cazuri este de aproximativ un milion 300 de mii de lei.