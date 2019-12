MOLDOVA, PARALIZATĂ! Transportatorii, în grevă, iar călătorii au stat blocaţi în autogări (FOTO/VIDEO)

(UPDATE) Protestul s-a încheiat, iar şoferii au revenit la muncă.

(13:25) Transportatorii susţin că vor protesta până autorităţile nu le vor accepta cerinţele.

"O să protestăm până nu o să obţinem ceia ce dorim din partea statului. Statul are anumite cerinţe faţă de noi, ca automobilele să corespundă standardului. Şi ei trebuie să ne facă comodități ca să putem activa."



''- Piesele îs scumpe, nu ne ajunge nici de motorină. - Dvs pe ce rută activați? - Bujor-Chişinău. O lună în urmă am reparat motorul, 31 de mii de lei. De unde să iei banii aceştia. Nu întoarcem nici bani pe motorină. La două rute mă alimentez cu 40 de litri de benzină. Ieri nu am făcut 500 de lei.''