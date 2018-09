Moldova: oameni, locuri, bucătărie şi vin. Angela Braşoveanu a lansat o carte despre deliciile din ţara noastră

Foto: facebook.com

"Moldova: oameni, locuri, bucătărie şi vin". Este titlul unei noi cărţi lansată aseară la Chişinău de Angela Braşoveanu. Autoarea, împreună cu renumitul fotograf Roman Rybaleov, au muncit asupra cărţii timp de trei ani. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă relaxantă, cu vin şi muzică bună.



Cei prezenți la lansare sunt de părere că noua carte va avea priză la turiști și nu numai.



"Dacă ea va fi ca o biblie pe masă la bucătărie, eu cred că toate gospodinele ar avea o inspirație pentru a folosi anume produsele și ingredientele care se află anume în zona noastră, să nu fie împrumutate din altă parte", a menţionat Suzana Popescu, interpretă.



Unul dintre personajele cărţii este Alexandru Barbov, jurnalistul şi food - bloggerul care a venit cu mai multe reţete specifice bulgarilor din sudul Basarabiei.



"Această carte este nu doar o carte despre culinărie, ea trebuie privită prin prisma istoriografiei, culturologiei, a antropologiei de ce nu, pentru că în această carte se va regăsi tot ce ne caracterizează pe noi care locuiesc pe acest pământ", a subliniat Alexandru Barbov.



Cartea le-a trezit amintiri plăcute celor prezenți la lansare:



"Mi-a amintit foarte mult de bucatele pe care le pregăteam împreună cu bunica mea și mi-aș dori să o am în bucătăria mea".



"Sper eu că în această carte am să descopăr universul etnocultural al poporului nostru într-o lingură, într-un pahar și într-o tavă".



"Simțeam o mică datorie față de țară și m-am gândit cum aș vrea s-o arăt, ca un moldovean care știe totul despre toate problemele cu care se confruntă Moldova sau s-o văd cu ochii unui inocent care vine pentru prima dată în Moldova și m-am gândit să combin aceste două opțiuni", a declarat Angela Braşoveanu, autoarea cărţii.



Cartea urmează să fie tradusă în limba rusă şi engleză.