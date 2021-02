Moldova nu va avea, cel mai probabil, niciun reprezentant în proba de ciclism la Jocurile Olimpice de la Tokyo

"Nu mi-au ajuns 10 puncte pentru a mă califica la Olimpiadă. Am terminat pe locul 211, atunci când s-au încheiat calificările. Sperăm că poate din cauza pandemiei sau din cauza că Rusia are probleme cu dopajul și nu va putea lua startul sau altcineva va refuza să participe, iar în așa cazuri s-ar putea să i se ofere Moldovei o cotă.", a spus ciclistul, Cristian Raileanu."Sperăm că Uniuniunea Internațională de Ciclism și Comitetul Internațional Olimpic va oferi așa numitul wild card și vom avea o șansă. Mulți cicliști buni din întreaga lume, ca și Cristian Raileanu, merită să ajungă la Olimpiadă. Cristian este un ciclist tânăr cu potențial mare. El va progresa la echipa lui. În aceste condiții va veni și timpul când ne va reprezenta țara la Olimpiadă.", a spus președinte FM de ciclism, Igor Şorin.Oficialii Federației Naționale de Ciclism își doresc ca pe viitor țara noastră să aibă mai mulți sportivi care să ajungă la Olimpiadă, iar pentru asta a pregătit câteva acțiuni. De exemplu, în acest an la Chișinău ar putea apărea primul centru specializat de ciclism. Pentru a populariza acest gen de sport, forul național planifică să organizeze cât mai multe competiții de mountain bike, bmx sau velo trial, alte ramuri ale ciclismului."Dacă vrem să pornim toate aceste procese și acolo va fi concurență, vor fi organizate diferite evenimente și competiții, iar oamenii vor veni să participe, atunci îi vom putea selecta pe cei mai talentați și să îi transferăm în ciclismul pe șosea.", a menţionat președinte FM de ciclism, Igor Şorin.Republica Moldova a avut ultima dată un ciclist la Jocurile Olimpice în 2012. Atunci, țara noastră fost reprezentată de Oleg Berdos.