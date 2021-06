Moldova nu mai acceptă donaţii de vaccinuri AstraZeneca. ANSP a declarat că are stocuri suficiente

Moldova nu mai acceptă donaţii de vaccinuri AstraZeneca. Anunţul vine după ce Estonia şi România au declarat că vor să ofere ţării noastre loturi de acest ser. ANSP declară că Republica Moldova are suficiente stocuri de vaccin de la acest producător, care au termen de valabilitate până în august. Doar 70 la sută dintre serurile AstraZeneca primite până acum au fost administrate. În context, autorităţile anunţă că avem suficiente doze de AstraZeneca pentru minimum trei luni. În stoc mai sunt peste 380 de mii de seruri."Trebuie să fim foarte precauţi cu managementul de stocuri, aşa prin intermediul Ministerului de Externe am informat că putem analiza opţiunea de recepționare a stocurilor noi de AstraZeneca către sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie."La începutul lunii iulie, prin platforma COVAX, urmează să ajungă o nouă donaţie de vaccinuri. Autorităţile anunţă că nu vor fi AstraZeneca."Vom recepţiona în jur de 100-150 de mii de vaccinuri. Noi am făcut solicitări pentru a putea crea diversitate a stocului de vaccinuri, dar mai exact vom cunoaşte mai aproape de recepţionarea acestora. Noi am solicitat să fie alt tip de vaccin."Autorităţile mai declară că săptămâna trecută, deşi au administrat cu 33 de mii de doze mai mult, s-a înregistrat o scădere a numărului de persoane vaccinate cu prima doză. Scăderea e pusă pe seama micșorării numărului cazurilor de COVID-19. Reprezentantul OMS, care se află în aceste zile într-o vizită la Chişinău, susţine că autorităţile noastre au obţinut o rată de imunizare destul de bună în comparaţie cu alte ţări, cum ar fi Ucraina, unde 0,8% din populaţie este vaccinată cu ambele doze. La noi rata a ajuns la 8,7 la sută."Efortul Republicii Moldova este de apreciat, în special inovaţiile implementate cum ar fi maratoanele, la care am fost şi eu şi am văzut entuziasmul persoanelor, dar şi echipele mobile, care aduc sistemul medical mai aproape."