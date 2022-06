Moldova marcheză Ziua Mondială a Donatorului de Sânge

Ziua mondială a donatorilor de sânge a fost sărbătorită de zeci de oameni la centrele de transfuzie din ţară. La Palatul Republicii a fost organizată chiar o adevărată sărbătoare, cu interpreţi autohtoni. De Ziua Mondială a donatorului de sânge, Palatul Republicii a fost transformat într-un enorm centru de transfuzie. Acolo l-am întâlnit şi pe unul dintre cei mai fideli donatori din ţară - Mihai Gratii din Cricova. Bărbatul are deja 42 de ani de când donează sânge de cel puţin patru ori pe an." - De câte ori aţi donat sânge? - Între 150 şi 170 de ori. Ia uite carnet de onoare ca donator şi e plin cu donaţii."Voluntarii, care au venit la Palatul Republicii au fost supuşi unor analize de bază, în urma cărora se stabileşte dacă pot fi sau nu donatori, asta chiar dacă sunt donatori fideli. Majoritatea dintre cei prezenţi au în palmares zeci de donaţii."Pur şi simplu am încercat şi mi-a plăcut şi vreau să fac un bine pentru oameni.""Eu donez aproape permanent, când este nevoie mă sună de la centru şi vin şi donez pentru că am o grupă rară, recent am donat pentru un copilaş de la oncologie plasmă."Pentru prima oară a donat sânge şi deputatul PAS, Adrian Belîi, care este medic anesteziolog de meserie."Este important să donăm sânge, deoarece tehnologia modernă nu poate produce acele derivate din sânge pentru a le utiliza la tratarea pacienţilor, respectiv singura soluţie este donarea, iar prin asta se salvează multe vieţi."Şi preşedintele Parlamentului Igor Grosu a venit să doneze sânge."Grupa mea de sânge e darnică, prima pozitivă, merge la toţi, sunt alţii care trebuie să primească mai special, a noastră e universală. - Veţi avea liber de la muncă astăzi? - Ei da, nu evident că nu. Donaţi, vă invit pe toţi să donaţi dacă sănătatea vă permite să o faceţi."Directorul Centrului de Transfuzie susţine că pentru a menţine stocurile la nivel naţional este nevoie de peste 70 de mii de donări pe an."De fapt în mediu anual înregistrăm peste 65 de mii de donatori, care realizează în jur de 70 - 72 de mii de donări. Sau o persoană poate dona de mai multe ori pe an", a spus SVETLANA CEBOTARI, director Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui.Donarea de sânge scade riscul de infarct şi îmbunătăţeşte fluxul sanguin, susţin medicii. Cei care suferă de obezitate, diabet, ulcer operat ori anemie nu pot dona sânge. Înainte de donare trebuie să mâncaţi alimente uşoare, fără grăsimi şi să consumaţi multe lichide. Este interzis însă consumul de alcool cu 48 de ore înainte de a dona sânge. Potrivit Centrului de Transfuzie a Sângelui, anual aceştia colectează în jur de 70 de mii de donări, iar numărul acestora se menţine la acelaşi nivel în ultimii ani, datorită donatorilor permanenţi. Ziua Mondială a Donatorului este marcată din 2005, când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat un apel de susţinere a donării benevole de sânge.