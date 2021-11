Moldova luptă cu pandemia cu ochii închişi. MOTIVUL creşterii numărului de decese provocate de COVID din ultimele zile

Republica Moldova continuă să lupte cu pandemia de COVID cu ochii închişi. Deşi autorităţile se laudă că deţin utilajul necesar pentru deschiderea unui laborator de secvenţiere a tulpinilor de coronavirus, acesta încă nu funcţionează. Până atunci, pacienţii ajunşi la Terapie Intensivă primesc medicaţie pentru tulpina clasică a virusului, deoarece nu există posibilităţi care să identifice tipulul de mutaţie a SARS-CoV-2 şi nici un protocol nou de tratare a bolnavilor. Potrivit experţilor, aceste lacune stau la baza creşterii numărului de decese din ultimele şapte zile.

"Într-un an şi jumătate de pandemie s-au înregistrat foarte multe mutaţii acestui virus. Cam două mutaţii pe lună au loc, doar unele din ele s-a fi dovedit a fi contagioase şi cu posibilitatea de a se replica cu o viteză în corpul uman", a menţionat Inga Pasecinic, expert în sănătate.



În prezent, în ţara noastră au fost confirmate două variante ale noului coronavirus - cea britanică şi cea indiană, pe lângă cea clasică .



"Pe lângă vaccinare în controlul pandemiei trebuie să fie utilizate şi sisteme avansate de supraveghere a circulaţiei virusului şi de identificare în timp real. Ceea ce se face în multe ţări anume în laboratoarele care sunt capabile să indentifice genul SARS-CoV-2 şi modificările acestuia", a declarat Inga Pasecinic.



Medicii din secţile de Terapie Intensivă susţin că, în prezent, boala este cu mult mai agresivă decât acum un an, iar majoritatea pacienţilor care fac forme severe ale bolii, sunt nevaccinaţi.



"Pacienţii care se internează la terapia intensivă apar complicaţiile respiratorii şi cele cerebrale apar mult mai rapid în primele zile de boală şi se manifestă un timp mai îndelungat. Perioada de spitalizare este mai mult de 14 zile în terapia intensivă", a spus Lilia Tatarciuc, medic reanimatolog, Spitalul raional Ungheni.



Experţii în sănătate susţin în continuare că cea mai eficientă metodă de combatere a coronavirusului este vaccinarea.



"La moment noi avem vaccinuri eficiente, însă în cazul în care noi nu facem un efort comun cu toţi să ne vaccinăm acum rapid s-ar putea ca după mai multe mutaţii pe care le suportă acest virus într-o perioadă oarece aceste vaccinuri să nu fie eficiente", a precizat Inga Pasecinic.



Doctorii din spitale recunosc faptul că atunci când pacienţii ajung în secţiile de ATI, nu ştiu cu ce tulpină sunt infectaţi aceştia, iar tratamentul este unul pentru toţi.



"În prezent noi facem doar testul PCR pentru a depista dacă este infecţie SARS-CoV-2 sau nu, dar dacă este altă tulpină noi în prezent nu putem depista. Forma de tratament este aceiaşi", a spus Lilia Tatarciuc, medic reanimatolog, Spitalul raional Ungheni.



Specialiştii susţin că un laborator de secvenţiere a tulpinilor de coronavirus va duce la reducerea numărului de decese. Anterior, responsabilii din cadrul Ministerului Sănătăţii au declarat că Republica Moldova are un laborator de secvenţiere a tulpinilor de coronavirus, ce urma să fie deschis încă din septembrie. Potrivit lor, acesta a fost dotat cu tehnica necesară, oferită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, însă urma să vină o echipă de experţi europeni, care să-i înveţe pe specialiştii noştri cum să secvenţieze virusul. Am trimis o solicitare la Ministerul Sănătăţii pentru a afla când va fi deschis acest laborator, însă nu am primit un răspuns.