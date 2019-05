Moldova IT Park, la 1 an de activitate. Pavel Filip: Este un proiect de suflet și este o șansă pentru dezvoltarea economică a țării

Premierul Pavel Filip a participat astăzi la evenimentul de prezentare a raportului de activitate a Moldova IT Park, la un an de la lansare. Șeful Guvernului a spus că pentru el acest proiect este unul de suflet, la care a muncit foarte mult încă de pe timpul când era ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

"Nimeni nu credea în această idee de la bun început, eram un grup mic de entuziaști și vreau să le mulțumesc celor care au crezut în acest proiect. Am avut multă insistență și curaj și, poate, este unicul proiect, unde mai multă inițiativă a venit din partea structurilor guvernamentale decât din partea industriei IT", a menționat Pavel Filip.



Premierul a accentuat că investițiile în sectorul IT sunt foarte importante, iar acest domeniu este șansa de dezvoltare economică a țării noastre.

"Îmi pare bine că doar într-un an de activitate a parcul IT virtual, avem 339 de rezidenți. Salariul mediu lunar este de 28 mii de lei, un salariu care timp de un an a crescut de 2 ori. Venitul din vânzări a atins 2 miliarde de lei", a precizat Pavel Filip.

Premierul a adăugat că stabilirea unui impozit unic de 7% pentru rezidenții parcurilor IT este atât în beneficiul companiilor, cât și al statului, deoarece astfel nimeni nu se mai eschivează de la plata impozitelor.

De asemenea, premierul a accentuat că digitizarea serviciilor publice contribuie la reducerea birocrației și corupției în instituțiile publice. Datorită utilizării tehnologiei informației, aceste servicii au devenit mai transparente. Un exemplu în acest sens este Agenția Servicii Publice, unde prin intermediul Ghișeului unic sunt prestate peste 160 de servicii publice.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Comunicațiilor și Societății Informaționale, câteva companii, dar şi angajați din domeniul TIC au primit Diploma de Onoare a Guvernului.