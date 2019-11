Moldova-Islanda 1:2. Declaraţiile selecționerului Moldovei după meci (VIDEO)

Naţionala noastră de fotbal a încheiat cu o înfrângere preliminariile Campionatului European. Moldova a pierdut aseară acasă cu 1 la 2 în faţa Islandei. Golul echipei noastre a fost marcat de Nicolae Milinceanu.

Insularii au deschis scorul în minutul 17 prin Birkir Bjarnason. Ai noștri au ieşit descătuşați de la cabine, au jucat mai dezinvolt şi au reușit să egaleze în minutul 57 după o acțiune-șnur. Combinația dintre Artur Ioniță și Sergiu Plătică s-a soldat cu e centrare de calitate a ultimului, iar Nicolae Milinceanu a profitat din plin de ea și, din fața porții, a înscris cu exteriorul.



Atacantul în vârstă de 27 de ani a marcat, astfel, primul său gol în tricoul echipei reprezentative a ţării noastre.



NICOLAE MILINCEANU, atacant: "Demult am aşteptat golul acesta. Sunt foarte fericit, pentru că am muncit pentru asta. Am jucat ofensiv, am avut multe ocazii şi cred că nu am meritat să pierdem."



Islandezii au trecut din nou în avantaj în minutul 65, graţie golului înscris de Gylfi Sigurdsson.



La scurt timp, ai noștri ar fi putut egala, însă mingea şutată de Vitalie Damaşcan a nimerit bară.



Oaspeţii au beneficiat de un penalty în minutul 79, însă Gylfi Sigurdsson nu a reușit să-l păcălească pe portarul Alexei Coşelev.



ENGIN FIRAT, selecţionerul Moldovei: "Sunt foarte mândru de băieţi. Ei s-au schimbat total. Am căpătat mult respect în această săptămână, în special la nivel internaţional. Acum islandezii probabil se întreabă dacă asta într-adevăr este aceeaşi echipă ce a jucat în primul meci cu ei. Din păcate, băieţii încă mai au mare nevoie de un rezultat pozitiv pentru a prinde încredere."



IGOR ARMAŞ, fundaş: "Odată cu venirea noului antrenor, atitudinea băieţilor s-a schimbat şi aşa trebuie să fie mereu. Mai ales la meciurile de acasă. Păcat că am pierdut, dar cred că suporterii au rămas satisfăcuţi de prestaţia noastră."



Reprezentativa Republicii Moldova s-a clasat pe locul 6, ultimul, în grupă, cu doar 3 puncte la activ, fiind depăşită de cele ale Franţei, Turciei, Islandei, Albaniei şi Andorrei.