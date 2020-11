Moldova îşi alege preşedintele. Ce aşteptări au votanţii

Astăzi moldovenii sunt aşteptaţi la secţiile de votare pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii patru ani. Dis-de-dimineaţă oamenii au venit la urne pentru a-și exercita dreptul la vot.

Moldovenii spun că astăzi este o zi importantă pentru ei şi ca viitorul preşedinte să fie unul bun şi onest.



"Pentru dreptate şi stabilitate, patru ani am văzut. În fiecare an mă pornesc aşa mai dimineaţă".



"Prima dată vin acum dimineaţă, soţul întodeauna vine dimineaţă, noi am venit din cauza pandemiei ca să fie mai puţină lume şi întradevăr vrem să avem un preşedinte bun, onest, de încredere. Sperăm din tot sufletul ca e cine am votat să îşi respecte toate obligaţiunile".



"Vrem ca viitorul preşedinte să aducă o bunăstare, o democraţie în ţară, un nivel de trai mai ridicat şi în deosebi ca să fie locuri de munca ca să nu fie nevoiţi să plece peste hotare".



"Pentru un preşedinte competent, onest. Două calităţi dacă are Republica Moldova are viitor".