Moldova, în lupta cu hackerii. Șase milioane de atacuri sunt înregistrate anual în țara noastră (FOTOREPORT)

Aproape şase milioane de tentative de atac cibernetic sunt înregistrate anual în Moldova. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică susţine că hackerii sunt din ce în ce mai inventivi, iar specialiştii se aliniază eforturilor de la nivel internaţional pentru combaterea acestor infracţiuni. Subiectul a fost discutat la forumul "Moldova Cyber Week 2018", la care participă specialişti din mai multe ţări europene.

"Cel mai des vin din exterior, din cauza că atacatorii sunt de deştepţi că ei nu o să arăte niciodată IP-ul care se află în ţara. Echipa pe care o conduc la ziua de astăzi face faţă", a declarat Serghei Popovici, director STISC.



Despre pericolul atacurilor cibernetice a vorbit şi premierul Pavel Filip.



"Nu am fost supus unui atac cibernetic, probabil tentativa a fost, dar pentru că cunoscut oleacă mai bine acest domeniu IT şi ştiu cum să reacţionez, să schimb parola de fiecare dată. Cineva a încercat să-mi cloneze nişte pagini", a menționat premierul Pavel Filip.



Premierul a prezentat şi proiectele autorităţilor pentru dezvoltarea domeniului IT. Printre aceste se numără implementarea Strategiei Moldova Digitală 2020, reformarea Centrului E-Guvernare, dar și crearea parcurilor IT virtuale. În context, prorectorul UTM Dinu Ţurcanu a vorbit despre deficitul de IT-işti la nivel european.



"Ţările europene la moment anunţă deja 400 de mii de specialişti în domeniul IT minus, pe care nu-i au. Până 2020, la nivel european, avem nevoie de câteva milioane de specialişti în domeniul IT", a spus Dinu Ţurcanu, prorector UTM.



La eveniment au fost prezenţi atât specialişti IT din Moldova, cât şi de peste hotare. Experţii au apreciat eforturile autorităţilor de la Chişinău pentru îmbunătăţirea securităţii cibernetice.



"Nu se ştie întotdeauna care este scopul final, adică poate fi vorba despre un atac asupra ţării, despre infrastructurii care se poate observa peste un an de zile. Instituţiile de aici sunt destul de bine pregătite, mai ales în privinţa securităţii cibernetice", a zis Alexandru Catalin Cosoi, specialist IT din România.



"Voi faceţi paşii foarte buni, voi aţi ridicat acest subiect la nivelul prim-ministrului şi astfel este şi un suport politic în acest sens. Voi aveţi o bază foarte bună de universităţi pentru a educa studenţi buni", a declarat Edvinas Kerza, viceministru al Apărării din Lituania.



"Moldova Cyber Week 2018", cel mai important eveniment dedicat securității cibernetice, se va încheia în 2 noiembrie.