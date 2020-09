MOLDOVA ÎMBĂTRÂNEŞTE RAPID: Numărul persoanelor în etate creşte de la an la an

Numărul persoanelor în etate din Republica Moldova creşte de la an la an. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în prezent, în ţara noastră sunt aproximativ 575 de mii de persoane de peste 60 de ani, ceea ce reprezintă aproape un sfert din numărul total al populaţiei.



Datele mai arată că ponderea vârstnicilor este tot mai mare. În ultimii patru ani, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 65 şi 69 de ani a crescut cu 2,7 procente, ceea ce constituie 28,5 la sută din numărul total al celor de peste 60 de ani. De asemenea, a crescut cu 1,7 procente şi numărul persoanelor care au între 70 şi 74 de ani, ponderea lor ajungând la peste 16 la sută. La începutul anului, coeficientul populaţiei vârstnice a constituit 21,8 procente, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Comparativ cu începutul anului 2016, acesta a înregistrat o majorare cu 3,3 la sută.



Durata medie a vieţii vârstnicilor a crescut în perioada 2015-2019 сu şapte luni în cazul bărbaţilor şi cu un an în cel al femeilor. Astfel, bărbaţii trăiesc în medie 75,2 ani, iar femeile 79,5 ani, cu 4,3 ani mai mult decât bărbaţii.



Totodată, principalul domeniu de activitate al persoanelor de peste 60 de ani este agricultura. Astfel, 35 la sută din bărbaţii vârstnici lucrează în sectorul agricol, 16 procente în industrie, iar puţin peste nouă la sută - în comerț şi, respectiv, în învăţământ.



De asemenea 32, procente din femeile vârstnice activează în agricultură, aproape 20 la sută în învăţământ, aproximativ 12 procente în sănătate şi asistenţă socială şi 11 la sută în comerţ.Anul trecut, circa 703 milioane de oameni din întreaga lume aveau peste 65 ani.