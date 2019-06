Moldova, iartă-ne! Noi trebuie să fim uniți (VIDEO)

Un mesaj emoţionant a apărut cu puţin timp în urmă pe reţelele de socializare: Moldova, iartă-ne! Tânăra care apare în acest filmuleţ îndeamnă cetăţenii să găsească forţe pentru a lupta şi riposta propaganda.

"Moldova, iartă-ne! În toți acești ani am luptat doar unii contra celorlalți și niciodată nu am luptat pentru familii puternice, pentru reîntregirea țării, pentru viitorul copiilor noștri! Nu am luptat cu adevărat pentru Moldova și ne-am lăsat dezbinați de politicienii mincinoși, conduși de peste hotare...

Propaganda este puternică? Este! Dar noi trebuie să găsim forțe pentru a lupta, pentru a riposta propagandei! Noi trebuie să fim uniți pentru Moldova".