Moldova găzduiește un nou turneu prestigios de tenis, Biotehnos Junior Cup. Vor evolua peste 60 de jucători din peste 10 țări

Republica Moldova găzduiește un nou turneu prestigios de tenis, Biotehnos Junior Cup. La competiția destinată sportivilor de până la 14 ani, organizată sub egida Federației Europene de Tenis, evoluează peste 60 de jucători din peste 10 țări, printre care România, Turcia, Elveția sau Rusia.Tinerii tenismeni moldoveni sunt încântați să-și măsoare forțele cu adversari mai valoroși decât ei."La noi demult nu s-a desfășurat un turneu sub egida Tennis Europe. Pentru mulți jucători este o oportunitate mare să acumuleze puncte pentru a urcat mai sus în clasament.""Este un turneu important, pentru că nu trebuie să pleci nicăieri. Se desfășoară la noi acasă. Putem să facem cunoștință cu antrenori și alți oameni."De-a lungul anilor, la turneele Tennis Europe Junior Tour au jucat sportivi care apoi au devenit adevărate vedete. Printre aceaste sunt Simona Halep, Roger Federer sau Maria Șarapova.Tânăra tenismenă britanică Emma Răducanu, care a cucerit recent titlul de Mare Șlem de la US Open, a evoluat la o competiție similară, găzduită de țara noastră în 2018, Biotehnos Cup, și a devenit atunci campioană."Este unul dintre idolii mei. Am văzut-o la acel turneu, mi-a dat și un autograf. Eu știu cât de greu a fost. Trebuie foarte mulți ani de muncă și speranță. Nu trebuie să te lași bătut.""M-am bucurat că această persoană a fost la noi în țară. Înseamnă că poți să obții rezultate mari în doi-trei ani."Turneul de tenis, care se desfășoară la Vadul lui Vodă, va dura până pe 18 septembrie.